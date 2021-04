Young Sheldon, la serie tv con all’attivo quattro stagioni, ha fatto il suo debutto nel 2017. Il protagonista è Sheldon Cooper, un ragazzino di nove anni che, grazie alla sua intelligenza, frequenta già il Liceo ma che, al tempo stesso, deve vedersela con una famiglia non troppo regolare.

Per tutti i fan di Young Sheldon, è in arrivo una novità. La serie tv, infatti, è stata rinnovata per altre tre stagioni ovvero fino alla stagione televisiva 2023/2024. ritroveremo Iain Armitage, attore classe 2008, vestire i panni del piccolo genio, ma al tempo stesso lo vedremo affrontare i primi passi verso la maturità. A darne la notizia è Deadline che riporta le dichiarazioni di Kelly Kahl, presidente della CBS Entertainment:

“L’umorismo, il calore e il cuore caratterizzanti la famiglia Cooper rappresentano un’attesa innegabile per milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana. Siamo entusiasti di vedere cosa avranno in serbo le prossime tre stagioni per uno Shledon appena più grande e per tutti i membri della famiglia Cooper”.

Iain Armitage farà il giovane Sheldon nelllo spin-off “Young Sheldon”.

La comedy prequel di The Big Bang Theory ha ottenuto un ottimo successo anche in Italia dove è possibile vedere gli episodi in streaming su Infinity. Il rinnovo non era inaspettato, ma ad esserlo è stata la decisione di rinnovarlo immediatamente per altre tre stagioni. D’altronde la serie tv è molto amata dal pubblico che l’ha sempre seguita con entusiasmo. Molto probabilmente ritroveremo anche gli altri attori del cast ovvero Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Montana Jordan ed Annie Potts.

