Prodotta da Akira Morii e scritta da Tatsuro Mishima, “Yu Yu Hakusho” è l’adattamento live action originale Netflix dell’omonima saga manga (tradotta in italiano in “Yu Yu degli spettri“) di Yoshihiro Togashi, pubblicato dal 1990 al 1994 sul noto magazine giapponese Weekly Shonen Jump.

La regia è stata invece affidata a Sho Tsukikawa, che a proposito ha dichiarato:

“Quando ho sentito per la prima volta che “Yu Yu Hakusho” avrebbe ricevuto un adattamento live action, mi sono sinceramente chiesto se sarebbe stato possibile. Le mie aspettative sono cresciute e mi sono ritrovato ad ardere di passione per dare vita a questo progetto dopo che mi sono state presentate la visione e le possibilità del progetto con Netflix.”

L’uscita della serie è prevista sulla piattaforma di streaming nel mese di Dicembre 2023.

In questi giorni sono trapelate numerosi indiscrezioni circa gli attori che prenderanno parte alla serie.

Vediamo di seguito più dettagli in merito.

Yusuke Urameshi – Takumi Kitamura

Il protagonista dell’opera, Yusuke Urameshi, sarà interpretato da Takumi Kitamura.

Classe ’97, Kitamura ha già partecipato al live action di “Tokyo Revengers” e di “Voglio mangiare il tuo pancreas“, ed è il cantante e il chitarrista della band giapponese Dish, a cui si devono sigle di numerosi anime (per fare alcuni esempi, “No.1” di “My Hero Academia” e “I Can Hear” di “Naruto Shippuden“).

In merito alla sua partecipazione a “Yu yu Hakusho“, Kitamura ha affermato:

“L’opera originale è un capolavoro unico nel suo genere, e una delle ragioni per cui il Giappone è così orgoglioso della sua incredibile cultura relativa ad anime e manga. Sono felice di poter condividere questo capolavoro che è Yu Yu Hakusho con il mondo intero e spero che con il live action possiamo creare qualcosa che possa piacere a spettatori da ogni parte del globo”.

Hiei – Kanata Hongo

Il personaggio di Hiei, personaggio abile nel combattimento quanto violento e spietato, sarà invece interpretato dall’attore giapponese trentunenne Kanata Hiongo, che ha alle spalle partecipazioni a live action quali “L’attacco dei giganti“, “GantZ” e “Fullmetal alchemist“.



Un attore molto talentuoso, la cui scelta ha tuttavia dettato scompiglio tra i fan in quanto non ritenuto adeguatamente somigliante al rispettivo personaggio.

Ma si sa che al giorno d’oggi con trucco e parrucco si fanno miracoli, quindi non c’è troppo da disperarsi…

Kazuma Kuwabara – Shuhei Uesugi

Divisa blu, capelli rossi e un carattere da teppista: questo è il personaggio di Kuwabara, che nel live action di “Yu yu hakusho” verrà interpretato da Shuhei Uesugi.

Conosciuto maggiormente come Holly Q, Uesugi oltre ad essere un attore è anche un rapper, voce principale della band giapponese Kandytown.

Nel live action, la sua divisa e i suoi capelli avranno un look più moderno.

Youko Kurama – Jun Shison

Concludiamo l’elenco dei primi tre attori scritturati per “Yu Yu Hakusho” con il ventisettenne Jun Shison, che sarà l’interprete di Kurama (alias Shuichi Minamino), la reincarnazione umana dello spirito volpe omonimo.



Shison ha già partecipato al live action “La via del grembiule – lo yakuza casalingo“, nel ruolo di Masa, ai film “The night beyond the Tricornered widow” e “Junichi“, ed ha prestato la voce al protagonista del film d’animazione “Bubble“, Hibiki.

–

Siete curiosi anche voi di vedere come sarà questo ennesimo live action targato Netflix? Diteci la vostra opinione nei commenti!