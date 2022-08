Viene comunemente chiamata anche solo “Betty” ed è la nuova canzone del rapper di nazionalità americana Yung Gravy, prodotta da Dillon Francis, Nick Seeley e Dwilly.



Il brano è stato rilasciato lo scorso 10 giugno, e presenta al suo interno un campionamento del famoso brano datato 1987 “Never gonna give you up” di Rick Astley.

Nel video musicale si vede Yung Gravy intento a ballare freneticamente con indosso una pelliccia bianca.

Significato della canzone

“Betty” di Yung Grave è una canzone dinamica in cui il rapper celebra se stesso, affermando di vivere la vita velocemente, di non volersi accontentare di nulla e di cercare sempre di ottenere quanti più soldi possibile, mentre le donne fantasticano su di lui e si domandano come mai non abbia ancora una moglie.

Nella canzone ci sono inoltre dei riferimenti al mondo videoludico: vengono infatti citati i personaggi di Zelda, Peach e Daisy.

Traduzione del testo

[Intro]

Non ti lascerò mai andare

Non ti deluderò mai

Non correrò mai in giro né ti abbandonerò

Non ti deluderò mai, piccola

(È davvero Yung Gravy)

Uh, ayy



[Verso 1]

Sono con la tua piccola mamma nella culla, le faccio saltare le spalle

Shawty filippino e lei mi chiama Manny Pacquiao

Alley Oop senza il canestro, mi chiamano Jerry Stackhouse

Mi sono fatto un giro in pubblico, ma tua mamma mi ha fatto impazzire

Prima di ottenere la grana, ho la routine mattutina

Svegliarsi presto, con una crema nuovissima

Utilizzo tre volte il filo interdentale, piccola, sono così pulito

Il sugo con il formaggio, ora è Poutine (woah, baby)

Il sugo è caldo come se stessi schizzando fuori dalla piastra

Tira su il ragazzo se stai provando a essere sminuito

Tutte le mamme mi amano, ora penso di sentirmi fragile

Fletti l’arcobaleno, imbustalo come una caramella



[Pre-Ritornello]

Gravy, perchè sei senza soldi?

Stop (no, no)

Sto ottenendo soldi

Lascialo cadere



[Ritornello]

Non prendere mai più una L

Non prendere mai una dannata cosa lentamente

Tutto quello che so è inseguire la grana e ottenere soldi (prendi i soldi, prendi i soldi)

Non accetterò mai una perdita

Non perderò mai me stesso

Tutto quello che so è inseguire la grana (woah) e ottenere soldi (ottenere soldi, ottenere soldi, ottenere soldi)



[Interludio]

Ottenere denaro

Probabilmente al mattino presto

O prendere soldi

Sì, vivo la vita veloce (woah)



[Verso 2]

Sì, sai che vivo la vita veloce

Non ho un tipo, piccola, sono il tipo da contanti

Ricevo ancora i dividenti da una vita passata

Prenderò il patrimonio netto di tuo padre in una brutta notte

Perché agisco bene

Sì, sto rockeggiando con Rick, battendo le mani come Astley negli anni ’80

Non rinuncerò mai fino a quando il mietitore non verrà per uccidermi

Mi presento con Zelda, Peach e Daisy

Ho ballato scompostamente, e ora gridano “Gravy Swayze”



[Ponte]

Accidenti, Gravy, sei così vizioso (ooh)

Sei così pulito, così delizioso

Come mai non hai una moglie?

Conta la carta, conta le ricchezze



[Ritornello]

Non prendere mai più una L

Non prendere mai una dannata cosa con calma

Tutto quello che so è inseguire la grana e ottenere soldi (prendi i soldi, prendi i soldi)

Non accetterò mai una perdita

Non perderò mai me stesso

Tutto quello che so è inseguire la grana (woah) e ottenere soldi (ottenere soldi, ottenere soldi, ottenere soldi)



[Outro]

Ottieni soldi

Ottieni soldi, Gravy ottieni i soldi

O prendi i soldi, woah

Ottieni soldi

Ottieni i soldi

O prendi soldi, woah

Arma da discoteca



–

