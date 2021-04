Zendaya, attrice e cantante californiana classe 1996, è sempre più sulla cresta dell’onda, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua carriera che continua ad essere in ascesa dopo la sua partecipazione a Spiderman Far from home ed in Euphoria (ruolo che le è valso un Emmy Awards come migliore attrice di una serie drammatica).

Ed ora inizia un nuovo importante capitolo per la vita professionale della ragazza. La vedremo protagonista, o meglio sarà la sua voce ad essere protagonista, di Space Jam: A New Legacy. Il film parla di LeBron James e del figlio Dom intrappolati in un mondo digitale noto come The Serververse dove se vorranno sopravvivere sarà necessario guidare i Looney Tunes alla vittoria contro una squadra composta da atleti digitali. Zendaya presterà la sua voce al personaggio di Lola Bunny, ad annunciarlo è stato Entertainment Weekly. L’attrice raccoglie il testimone di Kath Soucie che ha doppiato il personaggio nel 1996. A volerla nel cast è stato proprio Malcom D. Lee, regista, poiché cercava una voce da donna emancipata per il personaggio di Lola, come lui stesso afferma:

La cantante ed attrice Zendaya

“Rifletterà l’autenticità di donne forti e capace. Abbiamo lavorato a diverse novità, non solo al suo aspetto, assicurandoci indossasse pantaloncini dalla lunghezza appropriata o che fosse femminile senza essere oggettificata, ma le abbiamo dato anche una voce che suonasse realistica. Per noi è stato importante sottolinearne l’autenticità, le capacità da leader e renderla un personaggio completo come tutti gli altri”.

Zendaya è la new entry nel cast di doppiatori di Space Jam: A New Legacy, che vanta già nomi degni di nota come quelli di Cedric Joe, Khris Davis, LeBron James per citarne alcuni. Il lavoro uscirà sul piccolo schermo il 16 luglio.

Ed a voi piace Zendaya? Siete felici di questo nuovo capitolo della sua carriera professionale? Fatecelo sapere nei commenti!