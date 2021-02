Gli Zero Assoluto tornano sulla scena musicale.

Il duo formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ha calcato il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2016 con la canzone Di me e di te, ma è anche autore di singoli di successo come Tu come stai (2003), Semplicemente (2005), Appena prima di partire (2007), Grazie (2010), All’improvviso (2014), Una canzone e basta (2016). Tornano con una collaborazione insieme a Gazzelle, cantautore classe 1989. Non è la prima volta in quanto il duo e l’artista hanno già collaborato sulle note di Fuori noi nel 2020.

Adesso è il turno del brano Astronave che, però, vede Gazzelle nelle vesti di autore. Una canzone dal significato particolare, come spiegano gli stessi Zero Assoluto:

“Quando stai male, ci sono canzoni che ascolti per stare ancora peggio. Altre canzoni, invece, che ascolti per trovare conforto. Astronave, per noi, rientra nella seconda categoria perché è una canzone che dà coraggio. E’ il racconto di una storia che finisce, ma a volte bisogna avere il coraggio di lasciare andare”.

Foto degli Zero Assoluto

La decisione di collaborare con Gazzelle è arrivata anche per poter abbracciare un pubblico più giovane rispetto a quello che, normalmente, segue gli Zero Assoluto. Gli artisti, tramite il loro profilo Instagram, hanno voluto condividere uno dei momenti in cui si sono trovati con Gazzelle per far nascere Astronave, mentre la compongono in versione casalinga tra sigarette e risate. Tuttavia, quello che si aspettano maggiormente i fan degli Zero Assoluto ora è l’arrivo di un nuovo album. Ricordiamo che l’ultimo loro cd risale al marzo 2016 con Di me e di te quindi, dopo ben cinque anni di assenza, lo aspettano con ansia. Ma al momento non ci è dato sapere se il nuovo album vedrà la luce o meno.

Il testo di Astronave

Se non stai bene, puoi andare via

E raccontarti quello che ti pare

Magari è solo la mia fantasia

Vorrei tornare indietro per restare

Su quella strada sotto casa mia

Passeggiavamo insieme con il cane

Tu ti specchiavi nella faccia mia

Con i tuoi occhi a forma di astronave

Ti sei scordata di portarmi via

Quando sei andata su per lavorare

E mi hai lasciato solo una bugia

Sopra un foglietto giallo da buttare

Chi se ne frega se non torni più

Se non riabbraccerò mai più il tuo cane

Nella mia faccia non ti specchi più

Con i tuoi occhi a forma di astronave, di astronave

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di malе se non ti, se non ti

Se non riеsco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare se non eri più tu

Non eri tu

Che ti hanno vista atterrare

Sopra il mio tetto di notte

Ho chiuso tutte le porte

Ho chiuso tutte le porte

Non ci penso più

E non c’è niente di male

Sei come un temporale

Che non mi bagna più

Lo dico tutte le volte, sì, tutte le volte

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di male se non ti, se non ti

Se non riesco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare

(Se non eri più tu)

Ho provato a spostarti dai miei sogni ma resti

(Non eri più tu)

Ogni volta che parli faccio viaggi pazzeschi

Come gli extraterrestri

Chi se ne frega se non torni più

Se non riabbraccerò mai più il tuo cane

Nella mia faccia non ti specchi più

Con i tuoi occhi a forma di astronave, di astronave

E non c’è, e non c’è, e non c’è

Niente di male se non ti, se non ti

Se non riesco più a farti volare

Che ti hanno vista atterrare

Ma non eri più tu

A cosa serve tornare se non eri più tu

Se non eri più tu

Se non eri più tu

Ed a voi piacciono gli Zero Assoluto? Fatecelo sapere nei commenti!