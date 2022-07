Gli Zero Assoluto sono un gruppo pop italiano formato da Thomas De Gasperi e da Matteo Maffucci. Il successo per loro è arrivato nell’estate 2005 con il singolo Semplicemente che è rimasto per ben trenta settimane consecutive in classifica. Da quel momento, sono stati protagonisti di una carriera in ascesa che li ha visti cantare brani famosi come Sei parte di me, Svegliarsi la mattina, Per dimenticare, Di me e di te, Appena prima di partire, Quello che mi davi tu fino a Meglio così per citarne alcuni.

Ed oggi gli Zero Assoluto tornano protagonisti del mondo musicale per la gioia dei loro fan. Oggi, venerdì 15 luglio, infatti, è in arrivo il loro nuovo singolo dal titolo Psicologia Sociale disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il gruppo ci ha abituati al loro sparire per poi tornare protagonisti come loro stessi hanno affermato scherzando sui social network:

“Che a noi piace sparire e riapparire è evidente”.

Il gruppo musicale degli Zero Assoluto

Il significato di Psicologia Sociale

Psicologia Sociale, il nuovo singolo degli Zero Assoluto, a discapito di quanto si possa pensare si porta avanti e racconta la fine dell’estate che sta appunto volgendo al termine. Anziché celebrare una delle stagioni più amate, racconta le sensazioni che si provano verso la fine, ma soprattutto la cosiddetta psicologia sociale del senso di libertà che deriva dall’estate. Gli Zero Assoluto stesso rivelano che:

“È la fine di un’estate. È una sensazione mista: l’estate che sfuma lentamente, quel senso di leggerezza che raramente altre stagioni ci concedono. Siamo leggeri, tutto è concesso, sfuggiamo dalle convenzioni della quotidianità e ci crogioliamo un po’, in questo spaziotempo di sospensione, dove la condivisione e la vita sociale ci fanno vivere al massimo. Questa è la psicologia sociale che abbiamo cercato di raccontare in questa canzone, un brano che racconta quel senso di libertà che ci regala solo l’estate, quando chi siamo e cosa facciamo magicamente coincide”.

Il gruppo, sui social network, ha rivelato che il nuovo singolo è la risposta al perché l’estate rappresenta quel periodo della vita durante il quale ci aspettiamo sempre che possa succedere qualcosa di unico e di straordinario. In questa stagione, infatti, tutte le persone rivelano la propria natura senza stare a pensare al pensiero ed al giudizio degli altri.

