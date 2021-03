Zero Chill ha fatto il suo debutto lunedì 15 marzo sulla piattaforma Netflix con la prima stagione composta da dieci episodi. La serie britannica in live action è dedicata principalmente ai bambini ed alle famiglie con l’adolescente Kayla che è molto brava nel pattinaggio artistico, ma che è costretta a mettere da parte la sua passione perché la sua famiglia decide di seguire suo fratello gemello Mac in una scuola di hockey di prestigio.

Un cast importante dove troviamo gli attori Grace Beedie, Jade Ma, Oscar Skagerberg e Stanislaus Steinbichler. Ma la domanda che sorge spontanea al pubblico è: ci sarà una seconda stagione di Zero Chill? Molti, infatti, hanno amato questa serie che coniuga il mondo del pattinaggio con quello dell’hockey. Per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma sappiamo che la serie non è stata ne cancellata ne rinnovata su Netflix.

Kayla di Zero Chill

Ovviamente, come ben sappiamo, Netflix è alla ricerca di nuovi titoli per ampliare il proprio palinsesto e per attirare l’attenzione di un nuovo pubblico, soprattutto più giovane, per vincere la concorrenza con Disney +, quindi sembra possibile che Zero Chill venga rinnovata. Tuttavia, è necessario aspettare ancora un po’ poiché lo studio dell’algoritmo impiega dalle 4 alle 6 settimane dall’uscita degli episodi per testare l’interesse del pubblico. Nonostante questo, sembra plausibile una seconda stagione della serie creata da Kirstie Falkous e da John Regier. D’altronde, abbiamo lasciato Kayla di ritorno sui pattini e non più in competizione con il gemello Mac.

Avete seguito Zero Chill? Vi piacerebbe vedere una seconda stagione? Vi aspettiamo nei commenti!