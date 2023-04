Michele Rech, da tutti noi conosciuto come Zerocalcare, è un fumettista di Arezzo classe 1983. Nel giro di poco tempo è riuscito a diventare un nome importante nel suo mondo tanto che, nel 2019, ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute dei suoi libri.

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, uscita su Netflix nel 2021, ora Zerocalcare è pronto per tornare con una nuova serie animata dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. No, non si tratta di un sequel della serie di successo visto che, fin dal principio, il fumettista aveva messo le cose in chiaro e quindi sarà una nuova avventura pronta a regalarci nuove emozioni. Ovviamente la serie sarà distribuita sempre da Netflix che ha creduto nel talento del fumettista e gli ha dato questa importante possibilità. Ed ora iniziano ad arrivare le prime notizie ufficiali e l’attesa, così come la curiosità, aumenta. È stato, infatti, pubblicato il teaser trailer della serie animata anticipato con una frase iconica come:

“Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato”.

Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare

Dal teaser ci viene rivelata la data di uscita di Questo mondo non mi renderà cattivo, ovvero il 9 giugno e scopriamo che la serie sarà composta da sei episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno: si tratta della decisione migliore perché, con il passare del tempo, si è capito che i telespettatori prediligono le serie non troppo lunghe e con episodi brevi. Nel teaser vediamo alcuni personaggi che prenderanno parte alla serie e che sono già noti al pubblico. Spazio, ovviamente, all’Armadillo (la coscienza di Zero) che sarà ancora doppiato da Valerio Mastrandea, poi assisteremo al ritorno de Il Secco, ci sarà Sarah ed anche la mamma di Zerocalcare che vive perenni crisi d’ansia per il destino del figlio. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere cosa ci riserverà il nuovo lavoro che, ovviamente, è stato scritto e diretto sempre da Zerocalcare. Per quanto riguarda il titolo, si tratta di un mantra dell’autore, una delle frasi che Zerocalcare si ripete spesso durante i giorni, soprattutto durante i momenti più difficili dove sembra non esserci più una via di uscita e dove verrebbe spontaneo fare delle scelte sbagliate ed andare contro i propri principi pur di evitare i guai. Una frase che ciascun spettatore può fare propria. Ovviamente ci saranno racconti, emozioni, colpi di scena e digressioni come Zerocalcare ci ha abituati fino ad ora.

E tu sei un fan di Zerocalcare? Hai seguito la sua Strappare lungo i bordi? Ti aspettiamo nei commenti!