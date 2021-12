Una nuova serie tv è in arrivo su Disney+ e si tratta di una serie su Zorro, il famoso eroe mascherato che combatte con la sua spada lasciando l’inconfondibile segno della sua Z.

Per il momento il progetto è in fase embrionale, non ha ancora un titolo definitivo ma pare che si conosca già l’attore che interpreterà la parte di Diego de la Vega, e quindi del suo alter ego Zorro: si tratta di Wilmer Valderrama, già conosciuto per la sua interpretazione di Fez in That ’70s Show.

Una nuova serie tv su Zorro, presto su Disney+

Da quello che ci viene rivelato dalla Disney, la serie tv sarà una rivisitazione dello show Disney-ABC degli anni ’50 e Wilmer Valderrama vestirà anche i panni del produttore esecutivo.

Pare che, per il giovane attore, vestire i panni di Zorro sia un vero sogno, dal momento che anche da bambino seguiva ogni serie e film sul ribelle eroe vestito di nero.

Ecco quanto dichiarato dal presidente di Disney Branded Television riguardo alla nuova serie di Zorro:

Stiamo creando una nuova versione del classico Disney, un coinvolgente progetto in costume, ambientato a Pueblo de Los Angeles e raccontato in uno stile davvero moderno simile a una telenovela, con dei personaggi e dei rapporti contemporanei, oltre all’azione, ai momenti drammatici, alla suspense e all’umorismo dell’originale e iconico Zorro. Wilmer condivide il nostro impegno nel riflettere la diversità interessante e ricca dell’esperienza umana e non vediamo l’ora di offrire una storia culturalmente rilevante e in grado di intrattenere con dei personaggi che entreranno in connessione con i nostri spettatori per diverse generazioni Ayo Davis, presidente di Disney Branded Televisio

