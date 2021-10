Un nuovo singolo di Zucchero ci prepara all’uscita di un nuovo album. Si tratta di una cover di Follow You Follow Me dei Genesis, ed è un vero capolavoro. Una reinterpretazione delicata e intensa di una canzone che ha fatto la storia della musica.

Ascoltando Follow You Follow Me, torna subito alla mente la canzone originale, alla quale però Zucchero sa dare un’originale seconda vita. La canzone anticipa l’uscita dell’album Discover, un album che proporrà soltanto cover da altri artisti, primo progetto del genere di Zucchero, e che uscirà il prossimo 19 novembre.

Significato del testo di Follow You Follow Me

Il testo di Follow You Follow Me dei Gensis e reinterpretata da Zucchero è una canzone d’amore che si presenta come una vera e propria dichiarazione. Come una dolce preghiera l’innamorato chiede al partner di non lasciarlo mai solo, di stringerlo sempre tra le proprie braccia e non abbandonarlo mai.

Il testo, di una disarmante dolcezza, racconta anche che grazie all’amore anche le paure si allontanano e non imprigionano più il cuore, che vola finalmente libero.

Follow You Follow Me, come anticipato, è solo una delle cover del nuovo album. Ecco quali saranno le altre tracce di Discover di Zucchero:

Amore adesso (No Time for Love Like Now)

Canta la vita (Let Your Love Be Known) con BONO

The scientist

Wicked game

Luce (Tramonti a Nord Est) feat ELISA

Follow you follow me

Natural blues feat MAHMOOD

Fiore di maggio

Human

Con te partirò

High flyin’ bird

Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ

Lost boys calling

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la VERSIONE BOX di “DISCOVER”:

Old Town Road

Motherless Child

Lotus Flower feat HOTEI

Silent Night

Everybody’s Got To Learn Sometime feat BEN ZUCKER

Traduzione di Follow You Follow Me

Resta con me

Amore mio spero che lo sarai sempre

Proprio qui al mio fianco se mai avessi avuto bisogno di te

Oh amore mio

Nelle tue braccia

Mi sento così sicuro e così sicuro

Ogni giorno è un giorno perfetto da trascorrere

Da solo con te

ti seguirò mi seguirai

Tutti i giorni e le notti che sappiamo saranno

starò con te starai con me?

Solo una lacrima in ogni anno che passa

Con il buio

Oh vedo molto chiaramente ora

Tutte le mie paure si stanno allontanando da me così lentamente ora

Scomparendo

posso dire

La notte è lunga ma tu sei qui

A portata di mano sto meglio per il sorriso che dai

E mentre vivo

ti seguirò mi seguirai

Tutti i giorni e le notti che sappiamo saranno

starò con te starai con me?

Ci sarà una sola lacrima in ogni anno che passa

ti seguirò mi seguirai

Tutti i giorni e le notti che sappiamo saranno

starò con te starai con me?

Solo una lacrima in ogni anno che passa

ti seguirò mi seguirai

Tutti i giorni e le notti che sappiamo saranno

starò con te starai con me?

Solo una lacrima in ogni anno che passa.