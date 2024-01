HBO si appresta a festeggiare il 25° anniversario dalla prima messa in onda della prima puntata de “I Soprano”. Era infatti il 10 gennaio 1999 quando la serie faceva il suo esordio.

I Soprano hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura dell’intrattenimento globale e hanno ispirato tanti show televisivi di prestigio come “The Wire”, “Mad Men” e “Breaking Bad”. Anche per questo motivo HBO riconoscerà i giusti onori alla serie caposaldo del genere.

I Soprano sono infatti il primo e più famoso prodotto televisivo che si concentra su tutti gli aspetti della vita quotidiana di un boss emergente della criminalità organizzata. Gli episodi sulle azioni nel New Jersey di Tony Soprano si sono sviluppati per sei stagioni e le vicende dell’ultima puntata, andata in onda per la prima volta il 10 giugno 2007, tengono ancora banco oggi.

Tutti le iniziative per il 25esimo anniversario de “I Soprano”

Per commemorare la ricorrenza, HBO ha pubblicato “Sopranos 25th Anniversary”, una raccolta con contenuti inediti e filmati speciali che amplieranno la conoscenza del dietro le quinte.

La raccolta, per il momento disponibile solo sulla piattaforma streaming HBO Max in territorio statunitense, contiene anche 15 scene poi cancellate, 3 delle quali mai rilasciate nemmeno nei cofanetti delle edizioni da collezione. I festeggiamenti per il 25esimo anniversario comprendono anche il rilascio di un nuovo account TikTok in modo che i fan possano rivivere i tutti ogni puntata sintetizzata in 25 secondi.

HBO sta cercando di organizzare anche una serata evento per una cena privata a tema a cui potranno partecipare anche i fan su invito. DaNico, un famoso ristorante di cucina italiana a New York, ha pensato di offrire ai propri clienti nel periodo dall’11 gennaio al 4 febbraio piatti tipici della saga televisiva, come gli ziti al forno di Carmela e la caprese speciale di Satriale.

Sia a Los Angeles che a New York saranno poi allestiti nella giornata del 10 gennaio pop-up store basati sull’iconica macelleria Satriale, l’abituale ritrovo di Tony e della malavita. Le celebrazioni si completeranno con la proiezione, in tutte e due le grandi città, del primo episodio della serie. In aggiunta, avranno luogo diversi eventi con la partecipazione di tra cui l’attrice Sharon Angela.

