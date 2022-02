È da poco finito il Festival di Sanremo e già è iniziato il conto alla rovescia per un altro evento molto atteso, l’Eurovision Song Contest. Quest’anno, poi, andrà in scena in Italia, più precisamente da Torino, grazie alla vittoria ottenuta lo scorso anno dai Maneskin con il brano Zitti e Buoni sul palco di Rotterdam.

Sappiamo che alla conduzione della manifestazione musicale troveremo Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan, mentre a rappresentare l’Italia ci penseranno Mahmood e Blanco sulle note di Brividi dopo la vittoria ottenuta sul palco dell’Ariston lo scorso sabato. Tuttavia arriva la possibilità di vedere sul palco dell’Eurovision Song Contest anche un altro volto della musica italiana che verrà scelto tra i partecipanti del Festival di Sanremo di quest’anno. Stiamo parlando di Achille Lauro, ma come è possibile che riesca a partecipare se non ha vinto? È subito detto, potrebbe essere il volto di San Marino. L’Eurovision Song Contest è un festival democratico ed anche un piccolo stato come San Marino ha la possibilità di partecipare, come fa ogni anno. Chi rappresenterà lo stato verrà scelto grazie al concorso Una voce per San Marino che andrà in onda il 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana e sarà trasmesso sull’emittente locale Rtv San Marino.

Non si è proposto solo Achille Lauro, ma anche Ivana Spagna e Valerio Scanu, mentre per altri non c’è stato nulla da fare poiché si sono mossi troppo tardi, forse ignari della possibilità di avere un’entrata secondaria per partecipare al Festival di Sanremo nonostante non sia arrivata la vittoria. Un fenomeno che fa parlare, tanto che l’organizzatore del contest afferma:

Il logo di Eurovision Song Contest Italia

“Ultimamente stanno arrivando richieste e inviti. Non posso dire che non sia arrivato un messaggio. I tempi erano ormai chiusi. Una formale domanda non è mai arrivata. Probabilmente, alcuni hanno fatto una richiesta ma abbastanza tardiva. Se alcuni artisti si sono accorti dell’esistenza di questo Festival adesso, hanno piena possibilità di pensarlo per il prossimo anno. Avevamo un concorrente strepitoso da Israele ma anche lui si è mosso in ritardo. Un festival non si organizza in pochi giorni ma adesso è noto. C’è la possibilità tramite questo Festival di partecipare all’Eurovision”.

A prendere in considerazione questa possibilità anche Tananai e La Rappresentante di Lista che, però, sono arrivati tardi e che, dal canto loro, sono pronti a candidarsi per partecipare con lo Stato del Vaticano anche se non ha mai partecipato all’Eurovision Song Contest, ma la coppia di cantanti ama scherzare su questo e tramite il profilo Twitter hanno chiesto ai loro fan:

“Ieri il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…”.

E tu sei d’accordo con questo escamotage per partecipare all’Eurovision Song Contest? Secondo te San Marino sceglierà Achille Lauro? Ti aspettiamo nei commenti!