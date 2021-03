Achille Lauro presenta il suo nuovo singolo Marilù, secondo estratto dall’album Lauro in uscita il 16 aprile, e già anticipato precedentemente dal brano Solo Noi.

Con Marilù Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, ci regala un nuovo testo ricco di significato, e lo fa con uno stile ormai molto personale e riconoscibile, che di sicuro non deluderà i fan più affezionati. Marilù è infatti una ballad dolce e malinconica, che culla l’ascoltatore dalla prima all’ultima nota.

Il significato del testo di Marilù di Achille Lauro

Con Marilù Achille Lauro decide di parare della femminilità, del femminismo, della libertà di poter essere se stessi, di potersi sentire libere e del crescere passo dopo passo nel mondo che ci circonda. Una poesia con uno sguardo molto particolare. Ecco come la descrive lo stesso Achille Lauro:

Una poesia intima, intensa, senza tempo. La storia di Marilù e un manifesto femminista. La storia della vita. Imparare cosa vuol dire crescere Achille Lauro

Il cammino artistico di Achille Lauro continua, quindi, con un album che, come ha lui stesso promesso, segnerà una svolta dopo la trilogia 1969, 1990 e 1920. Con Lauro, sesto album in studio, si entrerà ancora più a fondo dei sentimenti umani e dopo aver sperimentato tanti generi, passando anche dal punk e dal rock, ci regalerà sonorità diverse, senza mai perdere quel tratto di unicità che fa di Achille Lauro un artista unico.

Reduce dal successo sul palco del Festival di Sanremo, dove però non è stato concorrente ma ospite fisso per tutte le serate della gara, Achille Lauro s’appresta a ripartire con un nuovo stadio della sua vita e della sua carriera.

E tu cosa ne pensi di Marilù? Lascia un commento per dire la tua sul nuovo singolo di Achille Lauro, ma prima leggi il testo integrale della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Marilù

Per tua madre era un figlio di

sì per lei dovevi avere di più

e poi cosa vuol dire essere mamma

adesso l’hai capito anche tu

tua nonna il suo maglione a righe e lana

bambina si ma solo per un po’

e ti truccavi ma uscita di casa

tirandoti la gonna un po’ più su

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

cosi lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei cosi

un’attrice comica

la bomba atomica

si ma tu sei cosi

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Per tuo padre eri piccola e impacciata

ricordi ti chiamava Marilù

lui ti voleva sotto una campana

ma in fondo hai sempre poi deciso tu

per gli altri era solo un nome d’arte

e con chi giocare lo sceglievi tu

quei giocattoli poi messi da parte

perché il sesso poi non ti bastava più

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

cosi lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

sì ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Lunatica luna stanotte ti guarda

sai ti vedo fragile dico che è sabbia

nessuno ti appoggerà l’orecchio sulla pancia

lui era proprio come ti diceva mamma

cos’è la vita se non imparare a vivere la vita

oh no no no

se non imparare a vivere la vita

mia Marilù

ora che hai imparato a vivere la vita

oh no no no, no no

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

sì ma tu sei così

così lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

sì ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle