Poco alla volta, la vita di tutti i giorni sta tornando e con essa anche la normalità. Lo possiamo notare dai concerti che, a partire da questa estate, stanno andando in scena nella nostra Italia. A differenza dell’anno passato, infatti, sono sempre di più gli eventi musicali e non solo che sono in programma. Ovviamente sempre rispettando tutte le norme anti contagio in materia di Covid, con le

mascherine sempre presenti così come le distanze di sicurezza. Nonostante questo, però, stiamo vivendo una parvenza di normalità con la possibilità di assistere ad eventi live.

Tuttavia, non è così per tutti gli artisti: abbiamo già visto nomi come Zucchero, Cesare Cremonini o Tiziano Ferro per citarne alcuni, che hanno preso la decisione di rimandare il loro tour. Ed alla lista, oggi, si aggiunge anche Achille Lauro. Il cantante di Verona, classe 1990, aveva in programma un tour per l’autunno 2020 che, ovviamente, era stato rimandato al 2021 e, più precisamente, ad ottobre che sarebbe stato il momento in cui, finalmente, sarebbe potuto tornare sul palco, ma così non sarà. Achille Lauro, infatti, ha annunciato che i suoi concerti sono stati ulteriormente rimandati a maggio 2022. Nessun problema per i fan del cantante già in possesso dei biglietti che, ovviamente, resteranno validi anche per le nuove date. Il tour di Achille Lauro andrà in scena dal 6 al 28 maggio 2022 e lo porterà in giro per l’Italia. Grande attesa soprattutto per il suo pubblico che non vede l’ora di poter cantare con lui i suoi successi più recenti come Mille (insieme a Fedez ed Orietta Berti), ma anche le canzoni che lo hanno reso famoso in passato. Le nuove date del tour sono già state rese note.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Le date del tour di Achille Lauro

6 maggio 2022 – Lorenzini District – Milano

16 maggio 2022 – Teatro della Concordia – Torino

19 maggio 2022 – Nuovo Carisport – Cesena

21 maggio 2022 – Casa della Musica – Napoli

25 maggio 2022 – Tuscany Hall – Firenze

27 maggio 2022 – Palazzo dello Sport – Roma

28 maggio 2022 – Palazzo dello Sport – Roma

