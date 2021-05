Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantautore ventenne noto per aver partecipato all’ultima edizione di Amici. Luca, dopo la precedente esperienza ad X-Factor, al quale ha partecipato nel 2018, ha raggiunto il successo con il talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma si è concluso con la vittoria della ballerina Giulia, e Aka è adesso pronto al rilascio del suo primo disco: Aka7even.

Il cantante racconta di aver scelto proprio Aka7even come suo nome d’arte, e dunque come titolo del suo album, per un motivo ben preciso. Aka, significa “Also known as”, dunque “Anche conosciuto come”, mentre 7even perché 7 è il suo numero. A 7 anni, Aka è infatti rimasto in coma per 7 giorni e inoltre 7 sono le vite dei gatti.

Aka7even, cantautore classe 2000.

L’album, per gentile concessione di Columbia Records Italy e Sony Music Italy, è disponibile a partire da oggi, 21 maggio, sia online che nei negozi fisici. Come ha scritto il cantante nella sua pagina Instagram:

“Questo primo album racchiude il mio ultimo anno, dallo scantinato di un garage sino al palco del serale di Amici”.

Il disco, rappresenta dunque il punto di arrivo di un percorso di crescita personale che l’ha portato a cambiare il suo nome e modificare il suo stile di scrittura.

Di seguito, le tracce contenute all’interno dell’album di Aka7even:

Yellow Eazy Mille parole Fuori Strike Mi manchi Luna Black Blue Loca Rolly stone Torre Eiffel

E qui i significati di alcune delle mie canzoni preferite, contenute nell’album:

Yellow

Questa canzone, come racconta l’artista, è nata quando una sera il suo produttore l’ha definito in napoletano “Ingiallit”, dopo averlo visto combattere contro un brutto mal di pancia.

Mille parole

Una hit d’amore che parla di come l’artista rivede nella sua attuale fidanzata alcuni comportamenti non piacevoli della sua ex.

Fuori

In questa canzone, Aka, affronta i ricordi legati ad una persona che non è più accanto a lui. Parla, infatti, dei ricordi che ha di questa persona e del desiderio di averla di nuovo accanto e di poter andare con lei sulla spiaggia davanti alla luna.

Mi manchi

Un’altra canzone d’amore, probabilmente dedicata alla ballerina Martina, con la quale Aka si era fidanzato all’interno della scuola di Amici. Canzone che esprime la mancanza nei confronti di una persona cara.

Loca

Una delle canzoni che il cantante aveva già presentato ad Amici e con cui sta già facendo ballare tutti. Richiama ai baci in spiaggia e alla spensieratezza adolescenziale.

Torre Eiffel

L’ultima canzone contenuta nel suo album, racconta del sentimento che lo lega ad una ragazza che è fidanzata con un altro ragazzo. Nel brano, Aka si sofferma sulle riflessioni e i tormenti che questo amore comporta.

E tu cosa ne pensi del nuovo album di Aka7even?