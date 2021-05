Si è da poco conclusa la finalissima di Amici di Maria De Filippi e a trionfare è stata la ballerina Giulia Stabile.

La ragazza è dunque la prima ballerina donna a vincere il programma.

Giulia alza la coppa dopo la vittoria di Amici 20.

La puntata si è aperta con la sfida tra i tre cantanti rimasti in gara: Deddy, Aka7even e Sangiovanni. Il primo ad aggiudicarsi la finalissima è stato proprio quest’ultimo, che si è poi scontrato con la vincitrice della categoria ballo, Giulia. I due ragazzi, che si sono fidanzati all’interno della scuola condividendo questa esperienza a pieno, sono arrivati alla fase finale insieme, ma alla fine a spuntarla è stata Giulia proclamata vincitrice di Amici 20.

In studio, oltre alla presenza dei professori e dei giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, ci sono stati alcuni ospiti. Gaia Gozzi vincitrice della scorsa edizione del talent, ha portato la coppa e ha presentato il suo nuovo singolo “Boca”, Pio e Amedeo sono invece tornati ad Amici per festeggiare i 20 anni del programma.

Premi assegnati nel corso della serata

Il premio della critica, del valore di 50 mila euro, è stato assegnato dai giornalisti a Sangiovanni. La vincitrice del Premio Tim è stata, invece, Giulia. Il premio assegnato dalle radio al singolo più radiofonico è andato a Sangiovanni, con la sua “Malibù”. Giovanni Caccamo ha, infine, consegnato il premio SIAE a Sangiovanni.

Di seguito ti lascio alle pagelle della finalissima di questa edizione di Amici 20.

Pagelle della serata

Giulia: protagonista indiscussa e vincitrice di quest’edizione di Amici. Ci ha fatto divertire con la sua risata contagiosa, ma ci ha fatto anche emozionare con la sua bravura e passione. Primo posto meritatissimo, per una ballerina che è cresciuta all’interno di questa scuola. Ci ha fatto molto emozionare con la coreografia ballata sulle note di “Guerriero” di Marco Mengoni. Voto 10

Alessandro: ballerino molto preparato e versatile, cosa che ha dimostrato ancora nel corso di questa finale. Meritato il secondo posto nella classifica di ballo, sicuramente avrà una grande carriera fuori da qua. Voto 7,5

Sangiovanni: Vincitore della categoria canto, ha ricevuto molitssimi complimenti sia da parte della giuria, che da parte dei giornalisti che gli hanno riconosciuto una grande abilità nello scrivere e nell’interpretare e, per questo, i suoi pezzi sono entrati a far parte di tutte le classifiche. Questa sera ci ha fatto ballare con tutte le sue hit: “Lady”, “Tutta la notte” e “Malibù”, nonostante non abbia vinto il programma è stato sicuramente uno degli allievi più amati della scuola e non vedo l’ora di scoprire quante magnifiche cose farà fuori dalla scuola. Voto 9

Aka7even: Mi dispiace che la sua finale sia finita così presto. Nonostante fin dall’inizio abbia fatto fatica ad ingranare, poi si è rimesso in pista arrivando fino a qua. Sconfitto durante la prima sfida da Sangiovanni, arriva al secondo posto a pari merito con Deddy. Sono curiosa di vedere anche lui fuori dal talent e sono convinta che avrà molto da far vedere. Voto 8

Deddy: la dimostrazione che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni. Ha avuto una grande crescita all’interno del programma, ma credo sia giusta la sua eliminazione all’inizio della serata contro Sangiovanni. Nonostante i suoi inediti, tra cui “0 passi”, che ha cantato questa sera, siano molto forti, gli altri cantanti in gara avevano, a mio parere, qualcosa in più. Voto 7,5