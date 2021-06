Alessandro Cattelan & Street Clerks pubblicano “Io ci credo ancora”, in attesa di vedere la nazionale italiana alle prese con la competizione di Euro 2020. Il ritornello del brano che può diventare un potenziale inno recita:

“Non sarà il 2006, ma ricordo il cielo azzurro su di noi ed io ci credo ancora come la Svezia con Ventura”.

La canzone di Alessandro Cattelan con gli Street Clerks, la band di “E poi c’è Cattelan”, è dedicata agli Europei di calcio e in particolare agli Azzurri. Il titolo è una sorta di incitamento pre-partita per metà serio e per metà ironico. Il pezzo aspira ad essere l’inno non ufficiale, italianissimo e scanzonato di Euro 2020, il torneo che inizierà venerdì 11 giugno, quando l’Italia affronterà la Turchia.

Non mancano anche frasi dirette tipo: “Quelli della Juve finalmente sono solo due o tre”, poi smorzate da “anche se noi non andiamo mai d’accordo quando poi si scende in campo siamo l’unità d’Italia senza re”. E un immancabile riferimento alla pandemia: “Chiusi in casa per colpa del virus io piango, ma mi spunta un sorriso: siamo stati anche questa volta i primi in Europa”.

Gli Street Clerks sono stati al fianco del conduttore durante l’esperienza avuta con EPCC, il suo personalissimo late show ospitato sempre dalle reti Sky. Il conduttore conobbe il gruppo durante la settima edizione di X Factor. Oggi, in occasione di Euro 2020, i quattro ragazzi fiorentini accompagnati dal talentuosissimo showman, hanno voluto dare la propria “benedizione musicale” alla Nazionale Italiana, grazie ad un pezzo dall’alto valore simbolico.

Insomma, una trovata divertente per alleggerire la tensione di tutti gli italiani e magari anche di qualche giocatore che avrà l’occasione di ascoltare “Io ci credo ancora” direttamente dal ritiro della Nazionale. Speriamo davvero che Cattelan e Street Clerks portino fortuna per questa difficilissima avventura sportiva!

Testo di “Io ci credo ancora”

(Strofa 1)

E’ il fischio che fa trattenere il fiato

forse sono esagerato

ma segnare è sognare con la E

e anche se abbiamo perso una finale

ci siamo persi anche un mondiale

giro ancora con la maglia di Pellè

se le cose si mettono male

un rigore potrà sempre arrivare

noi abituati a soffrire

pensiamo ancora a Fabio Grosso quando facciamo l’amore



(Ritornello)

Non sarà il 2006

ma ricordo il cielo azzurro su di noi

e io ci credo ancora

come la Svezia con Ventura

se ai mondiali non ci vai

ci riproveremo insieme agli europei

in fondo se ci pensi non c’è Neymar e neanche Messi

(Strofa 2)

Sono forti, giovanissimi e anche belli

poi quelli della Juve finalmente sono solo [?]

e anche se noi non andiamo mai d’accordo

quando poi si scende in campi siamo l’unità d’Italia senza re

chiusi in casa per colpa del virus

io piango ma mi spunta un sorriso

siamo stati anche stavolta i primi in tutta Europa

(Ritornello)

Non sarà il 2006

ma ricordo il cielo azzurro su di noi

e io ci credo ancoracome la Svezia con Ventura

se ai mondiali non ci vai

ci riproveremo insieme agli europei

c’è in mezzo il Regno Unito

scusa non era appena uscito?

(Ponte)

Ti ricordi Zoff?

Rossi, Riva e Roby Baggio?

bello il tiki taka ma preferisco il catenaccio

Ti ricordi Zoff?

Rossi, Riva e Roby Baggio?

bello il tiki taka ma preferisco il catenaccio

(Ritornello)

Non sarà il 2006

ma ricordo il cielo azzurro su di noi

e io ci credo ancora

come la Svezia con Ventura

se ai mondiali non ci vai

ci riproveremo insieme agli europei

in fondo se ci pensi non c’è Neymar e neanche Messi