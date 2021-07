Siete appassionati di film horror, non disdegnate però di farvi una sana risata e vi piacciono le commedie italiane, meglio se un po’ sui generis, ironiche e alquanto sballate? Bene! Il mostro della cripta è il film che fa proprio al caso vostro!

Prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros., Il mostro della cripta è il nuovo horror comedy che ha tra i protagonisti il bravissimo Lillo Petrolo, che torna al cinema dopo il film Tutti Per Uma, e che sarà presentato fuori concorso al prossimo Festival di Locarno.

Il cast di Il Mostro della Cripta

Proprio in queste ultime ore è stato pubblicato il trailer ufficiale dell’horror comedy diretta da Daniele Misischia (Adrenaline, 17 a mezzanotte, The End? L’inferno fuori) che avrà come protagonisti, tra gli altri, gli attori Tobia De Angelis (Tutto può succedere, Ognuno è perfetto, Vite in fuga), Lillo Petrolo (Tempo instabile con probabili schiarite, Natale a Londra – Dio salvi la regina, L’ispettore Coliandro), Amanda Campana (Summertime, Bastardi a mano armata, Noi Soli) e Nicola Branchini (999 – L’Altra Anima del Calcio, Oltre la bufera, Delta) e con la partecipazione straordinaria di Gisella Burinato (Sbatti il mostro in prima pagina, Luisa, Carla, Lorenza e… le affettuose lontananze, Finché c’è prosecco c’è speranza).

La locandina del film Il mostro della cripta.

Il trailer tutto da ridere dell’horror Il mostro della cripta

Partiamo subito con un Lillo scatenato che si lancia in una citazione televisiva impossibile da non riconoscere!

Con la frase “Che cavolo stai dicendo, Willis?“, infatti, i più fini conoscitori delle serie televisive avranno riconosciuto immediatamente il tormentone di Arnold (interpretato dall’attore Gary Coleman), tratta dal telefilm Il mio amico Arnold (​Diff’rent Strokes), una serie televisiva statunitense trasmessa negli Stati Uniti dal 1978 al 1986, e in Italia a partire dal 1980.

Continuiamo, poi, con il giovane protagonista Giò (ovvero l’attore Tobia De Angelis) che chiede aiuto proprio a uno dei suoi idoli per svelare il mistero che lo attanaglia e che lo incuriosisce: siamo negli anni ottanta, come suggerisce in sottofondo la canzone del 1988 The Final Countdown degli Europe, e chi meglio del disegnatore di fumetti Diego Busirivici (Lillo Petrolo), può aiutare il giovane temerario?

Urla, accette, spade, motoseghe, fucili, distributori di benzina che vanno a fuoco, baci, amori, fumetti e un gruppo di amici strampalati fanno da contorno a quello che si prospetta essere un film sicuramente curioso e originale, un horror certamente poco pauroso, molto più da ridere che da urlare di paura, a garanzia del quale ci sono i Manetti bros. che poche volte deludono!

La sinossi del film Il mostro della Cripta

È il 1988 e il giovane Giò (Tobia De Angelis), nerd poco più che adolescente, sfogliando l’ultimo numero del suo fumetto preferito, “Squadra 666 – Il Mostro Della Cripta”, scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo Petrolo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un’avventura fuori dal comune.

La data di uscita del film

Il film verrà presentato nella sezione Fuori Concorso alla 74esima edizione del Locarno Film Festival e uscirà nelle sale il 12 agosto.