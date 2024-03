Angelina Mango è una cantautrice della Basilicata classe 2001. Ovviamente il suo nome ci riporta subito alla memoria quello del padre, il cantautore Mango venuto a mancare nel 2014 durante un concerto a Policoro.

Angelina ha sempre amato la musica tanto che, nella più tenera età, ha cantato insieme al padre. E dopo la sua morte ha voluto far diventare questa passione il suo lavoro sia per omaggiare il ricordo del padre sia perché è ciò che vuole fare da grande. Ha sempre voluto camminare sulle sue gambe e non essere definita come figlia d’arte anche perché il suo stile è molto diverso rispetto a quello di Mango. Giovanissima, ha lasciato la Basilicata per trasferirsi a Milano e seguire i suoi sogni. Si è affidata a LaTarma Records, la stessa agenzia che si occupa di cantanti dal calibro di Marco Mengoni ed ha preso parte, lo scorso anno, al talent show Amici di Maria De Filippi. E proprio Amici l’ha consacrata portandola a diventare famosa in tutta Italia e non solo, anche grazie ai due singoli Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’ che sono stati dei grandi successi.

Poi è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone La Noia. E da quel momento in poi Angelina Mango è stata definitivamente consacrata ed è diventata tra le cantanti più amate a livello nazionale e non solo. Come sappiamo, inoltre, chi vince il Festival di Sanremo rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest. La kermesse canora, quest’anno, andrà in scena in Svezia e, più precisamente, a Malmò dopo la vittoria dello scorso anno di Loreen con il brano Tatoo. Ovviamente, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Angelina Mango ha accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest.

Angelina Mango al Festival di Sanremo

La domanda che sorge spontanea è sempre quella di chiedersi se il brano che porterà in gara sarà La Noia o un altro. D’altronde gli artisti in gara hanno libertà di scelta e possono portare quello che più preferiscono. Angelina, dopo lunghe riflessioni, non ha avuto dubbi ed ha deciso di affidarsi al brano che le ha fatto vincere il Festival di Sanremo. Ed ora è pronta a conquistare il pubblico straniero che già sui social network non fa altro che apprezzare la cantante italiano e la sua canzone. Tuttavia, la canzone La Noia non sarà proprio come quella che abbiamo imparato a conoscere sul palco dell’Ariston. All’Eurovision Song Contest ci sono delle regole ferree da rispettare ed una di queste è che la durata massima del brano in gara non deve superare i 3 minuti, altrimenti diventerebbe un evento troppo lungo.

La canzone La Noia eccede per soli 7 secondi e così sarà necessario apportare alcune modifiche alla canzone altrimenti è a rischio esclusione. Nessun problema, anche i Maneskin con la loro Zitti e Buoni avevano dovuto modificare alcuni pezzi e tagliare altre parti e, nonostante questo, sono arrivati alla vittoria. Ed ora finalmente sono state rese note le modifiche che il brano subirà per poter salire sul palco europeo. Le parti che Angelina Mango ha scelto di tagliare interessano il secondo ritornello della canzone. Come sappiamo, infatti, il verso “E’ la cumbia della noia” viene ripetuto per ben quattro volte nella versione originale, mentre nella versione per l’Eurovision Song Contest sarà ripetuto solamente una volta, in questo modo non si supereranno i tre minuti standard, ma al tempo stesso non si modificherà troppo la canzone.

E tu seguirai Angelina Mango all’Eurovision Song Contest? Cosa ne pensi della decisione di accorciare in questo modo la canzone La Noia? Ti aspettiamo nei commenti!