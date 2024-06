Dopo i mesi intensi dopo la vittoria a Sanremo 2024 e la partecipazione allo scorso Eurovision Song Contest Angelina Mango pubblica il suo primo album, “Poké Melodrama” e esce oggi in radio con il singolo “Uguale a me” cantato insieme a Marco Mengoni.

Insieme a lui, nell’album Angelina Mango duetta anche Bresh, VillaBanks e Dani Faiv. Mentre la cantante si gode anche il successo della sua collaborazione nel nuovo disco di Tedua in “Angelo custode”.

Il significato di “Uguale a me” di Angelina Mango e Marco Mengoni: il significato

“Uguale a me” è la quarta traccia del nuovo album di Angelina in cui la cantante duetta con Mengoni. Si tratta di un featuring in cui da tempo i fan di entrambi speravano e finalmente è arrivato. I primi a essere entusiasti della collaborazione sono proprio i diretti interessati.

In “Uguale a me” si esplorano le difficoltà di comunicazione e le incomprensioni tra due persone, che però in realtà rivelano una somiglianza nascosta tra i due di cui non riescono ad accorgersi. Il significato della canzone cantata da Angelina Mango e Marco Mengoni è quindi racchiuso in un dialogo tra le due voci che riflette le complessità della vita e le emozioni umane.

Il brano fa uso di immagini evocative, come la pioggia che fa piangere un manifesto. Nonostante i conflitti, quindi, si può comunque trovare la bellezza nelle piccole cose e nella riconciliazione. Il significato di Uguale a me di Angelina Mango e Marco Mengoni si potrebbe riassumere nel fatto che le differenze individuali non ci rendono cattivi o nemici, ma semplicemente umani.

Il ritornello celebra poi il legame speciale tra due persone, enfatizzando l’uguaglianza e l’empatia, riconoscendo che, anche con “pensieri strani”, siamo tutti simili nella nostra essenza.

Il testo di “Uguale a me” di Angelina Mango e Marco Mengoni

Oggi c’è qualcosa di diverso

piove forte piange un manifesto

sull’asfalto cielo bianco

c’è una cosa che mi fa un po’ male

ma mi fa sentire viva pure senza respirare

Però mi piace

che mentre litighiamo l’acqua viene giù a secchiate

e dai palazzi in giù

C’è qualcosa di speciale

come me e te

persi nelle strade sbagliate

e non fa niente dici non vengo troppa gente

accenti strani non siamo male solo persone

E tu sei uguale a me

e tu sei uguale a me

e tu sei uguale a me

pensieri strani non siamo male solo persone

Scusami se dico ciò che penso

ma se non lo faccio poi mi pento

io cambio idea e non ci riesco

a stare ferma e respirare

dentro convinzioni che a vent’anni fanno solo male

E un po’ mi piace

che per due cazzate

il cielo cade sulle strade

tutti i palazzi blu

C’è qualcosa di speciale

come me e te

in mezzo a queste case invecchiate

e non fa niente dici non vengo, troppa gente

accenti strani, non siamo male, solo persone

E tu sei uguale a me

e tu sei uguale a me

e tu sei uguale a me

pensieri strani ma niente male solo persone

Mi guardi male se ti do il mio cuore

ma non so cos’altro fare

ho bisogno dell’amore

e poi mi piace che in fondo

Io sono uguale a te

io sono uguale a te

io sono uguale a te

sono uguale a te

