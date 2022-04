Mango è, senza dubbio, uno dei nomi più amati della musica italiana. Autore e voce di canzoni che hanno fatto la storia della nostra musica come La rondine, Dal silenzio al bacio, Oro, Nella mia città fino a Bella d’estate. È venuto a mancare troppo presto, proprio durante un’esibizione nella sua Basilicata sulle note di Oro morendo proprio come ha sempre sperato, facendo la cosa che amava fare di più, ovvero esibirsi davanti il suo pubblico.

Dal punto di vista professionale si tratta di un artista molto conosciuto, mentre dal punto di vista della sua vita privata era sempre molto riservato e legato alla sua famiglia. Sposato con Laura Valente, aveva due figli con cui, ogni tanto, capitava di collaborare. E proprio la figlia più piccola, Angelina classe 2001, ha deciso di seguire le orme del padre per fare in modo che restasse il cognome Mango nella musica italiana. Ed oggi Angelina torna protagonista sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo Walkman, disponibile da oggi in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tra i produttori del brano troviamo la stessa Angelina insieme a Marco Sonzini, Enrico Brun ed anche un nome molto amato dagli italiani, ovvero quello di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina non ha mai fatto mistero sulla stima che provava nei confronti di Mango, tanto che ha pubblicato la cover di Bella d’estate ed ora ha voluto collaborare con la più giovane della famiglia.

Il significato di Walkman

Il nuovo brano di Angelina Mango, Walkman, possiamo definirlo come un viaggio ipnotico nella mente che ci permette di farci allontanare dalla realtà e dal presente, ma soprattutto dalle persone per vivere in una nuova dimensione. Fino a quel momento, infatti, abbiamo vissuto una vita per inerzia solo perché era necessario andare avanti, giorno dopo giorno. All’improvviso, però, arriva la voglia di tornare a vivere, di prendersi le proprie rivincite e di godersi la propria vita. A tal proposito, Angelina rivela che:

Walkman di Angelina Mango

“Walkman è la mia canzone preferita. Guardo l’elenco delle persone che hanno partecipato alla sua realizzazione e mi sembra una cosa da matti. Con questo pezzo ho deciso di raccontare come spesso andiamo avanti senza rendercene conto, e a volte ci troviamo a vivere e basta, completamente assenti. Ora, paradossalmente, quando ascolto Walkman sento di nuovo il presente e, finalmente, ho voglia di viverlo”.

Angelina Mango si sta facendo sempre più spazio nel mondo musicale grazie al suo talento e non perché è la “figlia di”, etichetta che non ha mai amato. Nel 2016, dopo la morte del padre, prende la decisione di lasciare Lagonegro in Basilicata per trasferirsi a Milano dove, inizialmente, rimane spiazzata fino a trovare il suo posto e la sua dimensione. Nel 2020 pubblica l’ep Monolocale e nel 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo in giro per l’Italia. Firma un contratto discografico con la Sony Music ed inizia il suo percorso artistico con Enrico Brun (noto per i suoi lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin).

