Tiziano Ferro, cantante di Latina classe 1980, è senza ombra di dubbio uno dei nomi della musica italiana più amati nel nostro paese, ma anche all’estero. La sua voce, il suo talento, ma anche la sua sensibilità lo fanno avvicinare sempre di più al suo pubblico ed amare. Uno dei suoi ultimi lavori è l’album di cover Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri dove Tiziano Ferro interpreta, a modo suo e con il suo timbro di voce, alcuni capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana come Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Rimmel di Francesco De Gregori o Perdere l’amore di Massimo Ranieri per citarne alcuni.

Tra le tracce pubblicate vi è anche Bella d’estate, singolo pubblicato nel 1987 da Mango. Proprio Mango è un cantante che ci ha lasciati troppo presto, la sera del 7 dicembre 2014 durante un suo concerto a Policoro. Un cantante che, però, ci ha lasciato in eredità la sua musica in grado di emozionare, ancora oggi, chiunque. In primis lo stesso Tiziano Ferro che ha voluto inserire un brano di Mango nel suo album ed in questi giorni ha voluto ricordarlo ancora con un suo video di Bella d’Estate in cui Ferro

“Solo la voglia di celebrare un artista e la sua immortale poesia”.

L’analisi del video Bella d’estate di Tiziano Ferro

Il video di Bella d’estate cantata da Tiziano Ferro ha fatto il suo debutto nel mondo dei social network nella giornata di ieri ed, in meno di 24 ore, ha superato le 24mila visualizzazioni su Youtube. Un video girato completamente dallo stesso Tiziano che si è occupato anche del montaggio e della regia. Nel video vediamo Tiziano Ferro durante momenti della sua quotidianità: in camera, in piscina, in riva al mare, durante le sue giornate fino a festeggiare i piccoli traguardi come la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei lo scorso giugno. Molti i complimenti che Tiziano Ferro ha ricevuto, anche da parte di nomi della musica italiana come Orietta Berti che si è detta estasiata dalla sua esibizione.

Il tour di Tiziano Ferro

Da parte loro, i fan non vedono l’ora di poter sentire questo brano e gli altri successi di Tiziano Ferro dal vivo, ma purtroppo sarà necessario aspettare ancora un pò. Il cantante di Latina, infatti, ha dovuto posticipare il suo tour per ben due volte. Previsto inizialmente nel 2020 era stato posticipato nel 2021 a causa dell’Emergenza Covid. Emergenza che ancora oggi non tende a cessare e quindi la decisione di rimandare il tour al 2023 per poter festeggiare, con un paio di anni di ritardo, insieme al suo amato pubblico i suoi primi 20 anni di carriera.

