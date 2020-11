Non sono settimane facili per la Warner Bros e per i fan della saga “harrypotteriana” Animali Fantastici. Prima il licenziamento di Johnny Depp, poi la petizione dei fan, poi la scelta difficile di trovare un nuovo degno Gellert Grindelwald. Mettiamoci infine che tutto avviene durante una pandemia e, insomma, ci sono stati giorni migliori per tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda.

Facciamo il punto della situazione

Qualche giorno fa, tramite il suo profilo Instagram, Johnny Depp aveva annunciato di essere stato licenziato dalla Warner Bros per il suo ruolo di Gellert Grindelwald in “Animali Fantastici 3”, terzo film della saga prequel della serie cinematografica di “Harry Potter”, scritta e prodotta da J.K. Rowling e diretta da David Yates. Le motivazione del suo licenziamento da parte di Warner Bros è legata principalmente alla causa persa da Depp contro il tabloid inglese The Sun che lo aveva accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. L’attore aveva denunciato il giornale per diffamazione ma il 2 novembre scorso il giudice dell’Alta Corte di Londra ha stabilito che The Sun aveva prove sufficienti per realizzare il servizio in cui accusava Depp di violenze nei confronti dell’ex moglie e lo definiva “picchiatore di mogli”. L’attore ha comunque affermato che ricorrerà in appello.

Qualche giorno dopo la Warner Bros ha annunciato che Johnny Depp, che finora aveva girato una sola scena del terzo film della serie, percepirà comunque l’intero cachet di 10 milioni di dollari. Questo è stato possibile perché l’attore ha firmato un contratto “pay or play”, il quale prevedeva il pagamento integrale della somma prevista anche in caso di esclusione dalle riprese o di una cancellazione del progetto.

Chi interpreterà ora Gellert Grindelwald?

Già nei giorni successivi alla notizia del licenziamento di Depp, hanno iniziato a girare voci sul possibile sostituto dell’attore nel ruolo del cattivo Gellert Grindelwald. Anche la stessa Warner Bros non ha perso tempo, intenzionata a riprendere il prima possibile le riprese che erano iniziate lo scorso settembre. Il licenziamento di Johnny Depp pare infatti che abbia fatto slittare di molti mesi l’uscita del film: inizialmente previsto per novembre 2021, sarà nei cinema solo a luglio 2022. Dunque, dopo vari nomi papabili, negli ultimi giorni tutti gli indizi portano a Mads Mikkelsen, per il quale secondo molti manchi a questo punto solo l’ufficialità. Mikkelsen, attore danese, è noto per aver interpretato Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal e il cattivo Kaecilius nel film Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe.

La petizione dei fan

I tanti fan di Johnny Depp non ci stanno. Aumentano di giorno in giorno, infatti, le firme alla petizione che gli amanti dell’attore americano hanno lanciato online sul sito Change.org. Intitolata “Warner Bros, Bring Johnny Depp back as Gellert Grindelwald!!!” (“”Warner Bros, riprendi Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald!!!”). “La Warner Bros ha chiesto a Johnny Depp di dimettersi e di lasciare il ruolo di Grindelwald nel film “Animali Fantastici 3” — si legge nell’introduzione della petizione – ma ciò è successo a causa del verdetto totalmente ingiusto del processo contro il tabloid “The Sun”. Lo rivogliamo indietro! La Warner Bros dovrebbe ascoltare il pubblico o boicotteremo il film!!!”. Le firme sono arrivate quasi a 200mila e continuano a crescere, ma è improbabile che la Warner Bros faccia un passo indietro e reintegri Johnny Depp nel ruolo di Geller Grindelwald.

Qual è il titolo di Animali Fantastici 3?

Non abbiamo ancora un titolo ufficiale per il terzo capitolo della saga con Newt Scamander, mentre “Vermiglio” è il suo titolo di lavorazione. Per ora sappiamo solo che sarà quasi interamente ambientata in Brasile molto tempo dopo le vicende del secondo film “Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald”. Come già detto prima, l’uscita del film dovrebbe essere programmata per il 15 luglio 2022.

Purtroppo ci vuole ancora un po’ di pazienza, speriamo che l’attesa sia ben ripagata!