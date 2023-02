Non si placa la polemica intorno ad Anna Oxa, non solo per il flop della canzone in gara al Festival di Sanremo ma anche per comportamenti non troppo educati della cantante barese.

Al termine della rassegna canora, l’artista non avrebbe rivolto la parola a nessuno e si sarebbe rifiutata di rispondere alle domande dei giornalisti. Per questo motivo la figura di Anna Oxa esce come la “cattiva del Festival”.

Nell’arco dei cinque giorni molte sono state le frecciate e le notizie riportate di litigi veri o presunti con altri cantanti, senza tralasciare la critica non positiva per i bizzarri look sul palco. Le critiche sono poi aumentate quando la cantante non ha presenziato alla tradizionale sfilata degli artisti in gara sul red carpet e soprattutto per non aver partecipato alla puntata di Domenica In condotta da Mara Venier il giorno dopo la Finalissima.

“Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima”, ha detto Mara Venier a Domenica In. Il vincitore Marco Mengoni ha provato a smorzare i toni della polemica attribuendo l’assenza alla stanchezza, ma la stessa conduttrice ha ammesso che la giustificazione non reggesse perché lei e chiunque abbia lavorato alla trasmissione del Festival era stanco morto.

Anna Oxa polemica Sanremo: sui social critiche anche dai suoi stessi fan

L’atteggiamento di Anna Oxa è stato aspramente criticato sui social, anche dai suoi stessi fan. Una delusione anche per chi l’avesse scelta al Fantasanremo poiché la cantante ha totalizzato solo 64 punti. Selvaggia Lucarelli le ha rifilato un sonoro 1 in pagella soffermandosi anche sul look della serata finale, simile “ad una Barbie quando provi a lavarle i capelli”. Sin dalla prima esibizione l’artista ha provato a difendersi dalle accuse con una post sui social, che però di fatto ha solo alimentato le polemiche.

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”.

Sui social anche Fedez ha sottolineato poi una condotta maleducata al momento delle prove per la serata dei duetti. Anna Oxa avrebbe ignorato l’ordine stabilito per accedere al palco, oltrepassando così senza permesso tutti gli altri artisti in attesa. Anche in questo caso chi cura l’immagine dell’artista ha replicato stizzito alle illazioni della stampa e del rapper milanese.

