Il Festival di Sanremo 2024 è stato vinto da Angelina Mango con la sua canzone La Noia. Una vittoria che può essere piaciuta o meno, ma che comunque è arrivata grazie al talento innegabile della giovane Angelina che sul palco dell’Ariston ha dato tutta se stessa mettendosi in gioco e mostrandosi libera, senza timore di non piacere.

Spesso quando una canzone vince Sanremo si pensa sia questa la canzone che poi sarà la più trasmessa e la più ascoltata in assoluto, ma sappiamo bene che non è così. Ed a decretare il vero vincitore del Festival di Sanremo è la radio. La canzone La Noia di Angelina Mango è sul podio della classifica EraOne Airplay Sanremo, ma si trova solo al terzo posto. Primo posto, invece, per Sinceramente di Annalisa e medaglia di argento per Tuta Gold di Mahmood che, rispettivamente, sono arrivati terza e sesto. Stessi risultati anche per la piattaforma musicale Spotify dove, questa volta, il primo posto lo conquista I p’me, tu p’te di Geolier seguito da Tuta Gold e poi da Sinceramente, solo quarta la noia. A chiudere la top five i The Kolors con Un ragazzo una ragazza.

Mahmood sul palco del Festival di Sanremo

Il mondo virtuale ha già detto la sua, ovvero sta spingendo Mahmood a partecipare all’Eurovision Song Contest di Malmò a maggio con la sua Tuta Gold rappresentando, però, San Marino e non l’Italia. Stessa decisione che potrebbe prendere Annalisa. D’altronde le loro due canzoni sono quelle che hanno ottenuto un maggiore successo perché sono orecchiabili e si prestano ad esibizioni da sogno, proprio quello che serve per poter vincere la kermesse canora. Questo, ovviamente, non vuol dire che la vittoria di Angelina Mango non sia stata apprezzata perché, alla fine, La Noia è anch’esso un brano che ti resta in testa e ti fa venire voglia di ballare e di spensieratezza.

Tuttavia non è la prima volta che succede una cosa del genere. Basta tornare indietro di un solo anno a quando, cioè, il Festival di Sanremo 2023 era stato vinto da Marco Mengoni con la sua Due Vite, ma su Spotify aveva “vinto” Lazza con la sua Cenere: già ci si aspettava un ottimo risultato per questa canzone dal momento che aveva fatto il suo esordio nella classifica top 50 global ed infatti era arrivata seconda nella classifica mondiale, alle spalle di Lost dei Linkin Park. Questo, però, non vuol dire niente perché anche Marco Mengoni poi è riuscito a portare a casa risultati degni di nota e sicuramente sarà così anche per Angelina Mango quest’anno. Ancora una volta, però, il pubblico ha dimostrato come la decisione finale presa al Festival di Sanremo non deve essere, a tutti i costi, quella definitiva e come brani che magari non sono neanche arrivati sul podio possono essere amati da tutti e questo succederà anno dopo anno, è il pubblico a decidere.

E tu cosa ne pensi di questa classifica? Preferisci Tuta Gold e Sinceramente o La Noia di Angelina Mango? Ti aspettiamo nei commenti!