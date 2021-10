Annalisa Scarrone, cantante di Savona classe 1985, è una delle voci italiane più amate. È diventata un volto noto nel 2011 dopo la sua partecipazione ed il secondo posto ad Amici. Poi è arrivata sul palco del Festival di Sanremo diverse volte: nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale, nel 2018 con Il mondo prima di te e per ultimo nel 2021 con Dieci.

Ed oggi, venerdì 8 ottobre, Annalisa è tornata sulle scene musicali, ma questa volta non è da sola. Proprio come quest’estate che ha duettato con Federico Rossi in Movimento Lento, ora al suo fianco troviamo Rose Villain, rapper milanese classe 1989. Un duetto tutto al femminile sulle note di Eva+Eva, brano direttamente estratto dall’album Nuda10. Il video ufficiale in poche ore ha superato le 40mila visualizzazioni su Youtube.

La cantante Annalisa Scarrone

Il significato di Eva+Eva

Inutile dirlo, Annalisa e Rose Villain sono due donne forti, bellissime e piene di grinta. Questa collaborazione è importante perché vuole far capire che le donne, se vogliono, possono fare squadra ed instaurare un rapporto speciale e molto forte. Come sappiamo, spesso il sesso femminile è in competizione tra di loro per svariati motivi. Invece, Annalisa e Rose Villain in Eva+Eva vogliono farci capire che è possibile superare le rivalità e le invidie per riuscire a costruire un rapporto unico basato sulla complicità naturale. E si sa, le donne quando si mettono insieme sono una forza! Annalisa e Rose Villain sono l’emblema di tutto questo: due donne che fanno lo stesso lavoro, ma anziché invidiarsi, hanno trovato il modo di essere forti e complici sulle note di Eva+Eva.

