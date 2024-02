Dopo il Festival di Sanremo, si sa che si inizia a parlare sempre di più dell’Eurovision Song Contest. Quest’anno la kermesse canora andrà in scena dal 7 all’11 maggio a Malmo (in Svezia), dopo la vittoria dello scorso anno di Loreen con Tatoo.

Angelina Mango è pronta per rappresentare al meglio la nostra Italia con il brano La Noia che le è valso la vittoria al 74esimo Festival di Sanremo. Tuttavia, lo scorso anno abbiamo visto come sul palco dell’Eurovision Song Contest sia possibile trovare anche due rappresentanti della musica italiana. È stato il caso di Achille Lauro che, pur non avendo vinto il Festival di Sanremo (la cui vittoria è andata a Marco Mengoni con il brano Due Vite), era presente sul palco di Liverpool con la sua Stripper poiché rappresentava San Marino.

Ogni anno, infatti, diversi nomi della musica italiana tentano l’impresa di arrivare comunque all’Eurovision Song Contest rappresentando San Marino. E potrebbe succedere anche quest’anno. Chi rappresenterà lo stato verrà scelto grazie al concorso Una voce per San Marino la cui finale andrà in onda il prossimo 24 febbraio e, per la prima volta, sarà trasmessa anche con commento in inglese su GlitterBeam, emittente radiofonica. Dopo il Festival di Sanremo, sono state migliaia le richieste rivolte a Mahmood con la sua Tuta Gold e ad Annalisa con la sua Sinceramente di poter prendere parte all’evento di musica sicuri che con le loro esibizioni avrebbero vinto la gara.

Eurovision Song Contest 2024

D’altronde sia Tuta Gold sia Sinceramente sono canzoni orecchiabili che ti viene voglia di ballare anche se non capisci il testo in italiano. E poi possono contare su una coreografia che ti rimane in mente e che vuoi ballare. Tuttavia né Mahmood né Annalisa hanno accettato questi consigli e non parteciperanno a Una voce per San Marino per poi arrivare all’Eurovision Song Contest ed hanno preferito rimanere fedeli all’Italia. Infatti anche se non hanno vinto il Festival di Sanremo possiamo affermare che sono stati loro i veri vincitori di questa edizione per il pubblico. La canzone La Noia di Angelina Mango è sul podio della classifica EraOne Airplay Sanremo, ma si trova solo al terzo posto. Primo posto, invece, per Sinceramente di Annalisa e medaglia di argento per Tuta Gold di Mahmood che, rispettivamente, sono arrivati terza e sesto sul palco dell’Ariston.

Stessi risultati anche per la piattaforma musicale Spotify dove, questa volta, il primo posto lo conquista I p’me, tu p’te di Geolier seguito da Tuta Gold e poi da Sinceramente, solo quarta La Noia. A chiudere la top five i The Kolors con Un ragazzo una ragazza. Arrivati a questo punto, però, una domanda sorge spontanea. Chi dei cantanti italiani quest’anno proverà a vincere il concorso di San Marino? È presto detto perché sono stati resi noti i nomi dei finalisti, ovvero: i Jalisse, Marcella Bella, Pago e Wlady fino a Loredana Bertè. Ovviamente in molti sperano che possa vincere proprio la Berté che, più volte, ha affermato di voler arrivare all’Eurovision Song Contest in Svezia per prendersi una rivincita sul suo ex marito. Non ci resta altro che aspettare sabato quando andrà in scena la finale condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, mentre tra gli ospiti troveremo Riccardo Cocciante, Mogol ed Al Bano.

E tu cosa ne pensi della decisione presa da Mahmood ed Annalisa di non partecipare a Una voce per San Marino? Secondo te chi vincerà e raggiungerà l’Eurovision Song Contest? Ti aspettiamo nei commenti!