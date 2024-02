Lo sappiamo, anche se il Festival di Sanremo è giunto al termine sabato ancora per un po’ di giorni se ne parlerà. Dopo la vittoria di Angelina Mango, infatti, si sono scatenate le più disparate voci: c’era chi non era d’accordo con il risultato finale e chi, invece, è stato molto felice di questa vittoria.

Tuttavia, la gran parte del pubblico si è trovata d’accordo su una cosa: Mahmood con la sua Tuta Gold meritava almeno la top 5. Un’esibizione a 360° con una canzone in grado di entrare nella testa, ma anche una coreografia che attira l’attenzione. Come sappiamo, dopo il Festival di Sanremo è la volta dell‘Eurovision Song Contest. Quest’anno andrà in scena in Svezia, precisamente a Malmo, dopo la vittoria dello scorso anno di Loreen con Tatoo ed Angelina Mango è pronta per salire sul palco della kermesse canora e portare alto il nome dell’Italia dal 7 all’11 maggio. Però c’è chi non ha dubbi ed è convinto che con Tuta Gold avremmo potuto ottenere, senza dubbio, un risultato ancora migliore. Mahmood, infatti, già con la performance di Soldi aveva conquistato l’intera Europa e questa volta, secondo i più, poteva fare ancora meglio.

Mahmood sul palco del Festival di Sanremo

Se Mahmood non rappresenterà l’Italia potrebbe comunque salire sul palco dell’Eurovision Song Contest. Ma come? È presto detto. L’Eurovision Song Contest è un festival democratico ed anche un piccolo stato come San Marino ha la possibilità di partecipare, come fa ogni anno. Chi rappresenterà lo stato verrà scelto grazie al concorso Una voce per San Marino la cui finale andrà in onda il prossimo 24 febbraio e, per la prima volta, sarà trasmessa anche con commento in inglese su GlitterBeam, emittente radiofonica. E Mahmood potrebbe seguire l’esempio di Achille Lauro che, lo scorso anno, ha rappresentato proprio San Marino con la sua Stripper. Non sarebbe né il primo né l’ultimo visto che anche nomi dal calibro di Ivana Spagna o di Valerio Scanu, in passato, hanno preso parte alle selezioni.

Il pubblico virtuale non ha dubbi e sta “spingendo” Mahmood a partecipare perché credono nella forza di Tuta Gold e sanno che si tratta di un capolavoro, proprio perfetto per l’Eurovision Song Contest. “Vorrei ricordare a San Marino che c’è Mahmood disponibile”, “Ti prego vai all’Eurovision con San Marino e vinci dando uno smacco a tutti” sono solo due delle centinaia di messaggi che, nelle ultime ore, stanno riempiendo il mondo virtuale e soprattutto Twitter. Alla finale di Una voce per San Marino, intanto, sono stati confermati Mogol ed Al Bano. Mahmood si è sempre detto molto legato all’Italia e difficilmente la “tradirebbe” rappresentando un altro paese, ma non si può mai sapere. Non ci resta altro che aspettare e vedere se la terza edizione di Una voce per San Marino vedrà davvero tra i protagonisti anche Mahmood con la sua Tuta Gold pronto, anche lui, per sbarcare all’Eurovision Song Contest.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe se Mahmood partecipasse all’Eurovision Song Contest con la sua Tuta Gold rappresentando San Marino? Ti aspettiamo nei commenti!