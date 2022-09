Nella notte appena trascorsa, a cavallo tra il 12 e il 13 settembre 2022, si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, che costituiscono i più importanti premi della televisione americana.

Tanti come è ovvio sono stati i premiati, ma in questo articolo ci concentreremo unicamente sulla vincitrice dell’Emmy in qualità di miglior serie animata: “Arcane“, opera steampunk che fin dai suoi esordi su Netflix ha fatto molto parlare di sè.

“Arcane” è una serie anime formata (per ora) da una sola stagione di 9 episodi divisi in tre atti, diretta da Pascal Charrue e Arnaud Delord ed ispirata al famoso videogioco “League of legends“.

La trama si incentra infatti proprio sul passato di due dei personaggi più amati di esso, le sorelle Vì e Jinx, delle quali vengono narrate le gioie, i dolori e i problemi in cui sono state coinvolte fin dalla più tenera età, e che le hanno portate a diventare due donne diverse l’una dall’altra, eppure sempre bisognose dell’affetto e del perdono reciproco.

Rilasciata a novembre 2021 su Netflix, “Arcane” ha raccolto in breve tempo tantissimi pareri entusiastici da parte di critica e pubblico, in particolare riguardo al comparto grafico e alla caratterizzazione dei personaggi, tanto da portare la Riot Games (la “mamma” di “League of Legends“) ad affermare, solo qualche mese più tardi dall’uscita della serie, di averne già in programma una seconda stagione, in merito alla quale però ora come ora non si hanno maggiori informazioni.



La sua vittoria come miglior serie animata dell’anno era dunque per certi versi scontata, nonostante si fosse trovata a rivaleggiare per l’ardito premio contro mostri sacri dell’animazione americana quali “I Simpsons“, “Rick and Morty” e “Bob’s Burger“, tuttavia “Arcane” non si è limitata solo a questo, portandosi a casa anche tre premi nella categoria dei “migliori episodi singoli“, per le seguenti puntate: “Happy progress day” (“Buon giorno del progresso“, 1×04), “When these walls come tumbling down” (“Quando i muri crollano“, 1×06) e “The boy savior” (“Il ragazzo salvatore“, 1×07).

