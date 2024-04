Asunta è una miniserie che ha fatto il suo debutto su Netflix solo pochi giorni fa, precisamente il 26 aprile (qui puoi trovare la nostra recensione ed anche qualche informazione e dettaglio in più).

Vede alla regia Carlos Sedes e Jacobo Martinez e ci racconta la storia tragica di Asunta Basterra, una ragazza che non ha ancora compiuto i 13 anni, ma che sparisce all’improvviso. I suoi genitori denunciano la sua scomparsa, ma le indagini poi si rivoltano contro di loro. Asunta è composta da sei episodi in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo e con il fiato sospeso fino alla fine. Possiamo dire che Netflix ha fatto la scelta giusta poiché è sempre alla ricerca di titoli avvincenti che possano attirare nuovi utenti sulla piattaforma, ma al tempo stesso, riuscire a mantenere fedeli coloro che sono già abbonati. Il loro obiettivo è quello di rimanere i numeri uno tra i colossi del mondo dello streaming combattendo la concorrenza, sempre più spietata, dei diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney +.

E con Asunta è riuscito nel suo intento. È sufficiente pensare che in Italia la miniserie è al secondo posto nella top 10 delle serie tv più viste. Ed arrivati a questo punto la domanda sorge spontanea e ci si chiede se ci saranno nuovi episodi o se, purtroppo, i sei episodi che abbiamo appena “divorato” coincideranno con il capitolo finale. Le notizie che arrivano non sono buone per i fan, purtroppo. Asunta, infatti, è nata come miniserie e così pare che resterà. D’altronde si tratta di una miniserie basata su un caso di cronaca nera avvenuto nella realtà quindi non ci sarebbe altro da raccontare in caso di una seconda stagione. E soprattutto è difficile che Netflix decida di andare avanti ben consapevole che queste miniserie hanno successo proprio perché sono fruibili in poco tempo. Un po’ come è già successo con In Fiamme quindi non vale la pena annoiare troppo il pubblico. Comunque non è ancora detta l’ultima parola e magari Netflix ci sorprenderà e porterà sulla piattaforma di streaming uno spin off o una serie prequel di Asunta, un genere che ultimamente sta avendo tanto successo e che ci permette di conoscere meglio la storia precedente a quella raccontata o un personaggio in particolare.

E tu hai già avuto modo di vedere Asunta? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!