“Avatar 2” supera “Titanic” nella lista del botteghino di tutti i tempi e si piazza al terzo posto dietro il primo “Avatar” e “Avengers: Endgame”.

Sembrava quasi un sogno irrealizzabile quando il film stava uscendo, soprattutto perché “Avatar: The Way of Water” ha impiegato più di una dozzina di anni ad essere pronto per il cinema.

Alla decima settimana di uscita il film Disney ha raggiunto 2,24 miliardi di dollari al botteghino mondiale un incasso abbastanza buono da superare l’altro enorme successo di James Cameron, “Titanic” , con i suoi $ 2,243 miliardi in tutto il mondo.

“Avatar 2” ha incassato 658 milioni di dollari nel Nord America, 242 milioni dalla Cina e oltre 100 milioni ciascuno da Francia, Germania e Corea del Sud.

Nel box office Usa, il film è secondo nel week-end con altri 6 milioni di incasso, dietro “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, film diretto da Peyton Reed e basato sui personaggi della Marvel Comics, che ha portato a casa 104 milioni di dollari alla prima settimana di uscita.

“Avatar 2” terzo posto al botteghino di tutti i tempi: tra i primi quattro film tre sono di James Cameron

Tutto questo rende “Avatar:The Way of Water” il terzo film più grande di sempre e significa che due dei tre film più grandi della storia fanno parte della saga Avatar e che tre dei quattro più grandi film della storia sono film girati da James Cameron.

Il film numero due della lista, “Avengers: Endgame” , ha 2,799 miliardi di dollari, più di mezzo miliardo in più di “The Way of Water” al momento. Sarà un numero difficile da eguagliare. E l’originale Avatar è ancora più avanti di così: ha $ 2,923 miliardi in tutto il mondo, poco meno di $ 700 milioni in più rispetto al suo sequel al momento.

