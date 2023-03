Ci è voluto tempo, stiamo parlando di più di dieci anni, ma alla fine Avatar: The Way of Water è arrivato sul grande schermo e possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che ne è valsa la pena aspettare.

Si tratta di un vero e proprio capolavoro in grado di tenerti incollato allo schermo per ore senza sentirne la sofferenza, ma anzi con la curiosità che aumenta sempre di più. È sufficiente pensare che Avatar 2 è riuscito a superare Titanic nella lista del botteghino di tutti i tempi, piazzandosi al terzo posto alle spalle del suo predecessore Avatar e di Avengers: Endgame. Risultati davvero incredibili in cui nessuno sperava. Certo, si sapeva che si tratta di un titolo molto amato, ma sembrava alquanto difficile che, a distanza di dodici anni, potesse ottenere questi risultati. Ed invece ce l’ha fatta, raggiungendo i 2,24 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Già ad inizio anno si iniziava a parlare del terzo capitolo di Avatar ed i primi rumors parlavano, soprattutto, della durata fiume del film.

Non che i primi due capitoli fossero brevi, ma per il terzo capitolo si è arrivati a parlare addirittura di una durata pari a nove ore. Per questo motivo sembra davvero impensabile farlo uscire nelle sale cinematografiche se non, magari, in due sottocapitoli. Mentre si cerca una soluzione, arriva una nuova proposta che sta circolando in questo periodo. La possibilità di distribuire Avatar 3 su una piattaforma di streaming sotto forma di una miniserie così gli episodi non sarebbero troppo lunghi e soprattutto tutti avrebbero la possibilità di vederlo comodamente da casa senza passare ore ed ore al cinema. La piattaforma scelta è quella di Disney +. Durante il podcast The Hot Mic, Jeff Sneider ha anticipato come James Cameron abbia preso in considerazione l’idea di terminare il terzo film e poi di distribuirlo tramite Disney + come serie limitata. Ovviamente per il momento non ci sono certezze, ma si tratta solo di ipotesi che stanno vagliando per poter trovare la soluzione migliore per il pubblico. Di Avatar 3 sappiamo davvero poco se non che ci saranno grandi cambiamenti per i Na’vi ed arriveranno nuove tribù tra cui anche il Popolo della Cenere. Infatti, a tal proposito, James Cameron ha affermato:

I protagonisti di Avatar 2

“Per mostrare culture diverse da quelle che ho già mostrato, il fuoco sarà rappresentato dal Popolo della cenere. Voglio rivelare i Na’vi da un’altra angolazione perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film ci sono esempi umani molto negativi ed esempi molto positivi. In Avatar 3 avremo l’esatto opposto”.

Avatar 3 dovrebbe arrivare al cinema entro dicembre 2024 e, come abbiamo visto, le sorprese non mancheranno. Se invece non avete voglia di passare troppe ore al cinema, in teoria entro gennaio 2025 il film verrà distribuito da Disney +.

E tu sei un amante dei film di Avatar? Staresti nove ore al cinema per Avatar 3 o preferiresti guardarlo comodamente a casa grazie a Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!