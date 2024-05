Si intitola “Beatrice” ed è il nuovo singolo di Tedua cantato insieme ad Annalisa che dopo una lunga attesta è tornato con l’ultimo atto del grande progetto de “La Divina Commedia”, album uscito la scorsa estate.

Le otto tracce del disco, sette inediti più “Parole vuote (La Solitudine)” dello scorso novembre, si trovano nella nuova versione “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” con la copertina firmata ancora da David LaChapelle.

Annalisa non è l’unica a comparire nel disco di Tedua, oltre a lei ci sono infatti anche Angelina Mango, Tony Boy, Capo Plaza e il collettivo Drilliguria formato da Izi, Disme, Bresh e Vaz Te’.

Si chiude così il cerchio iniziato con “Vita Vera Mixtape – Aspettando la Divina Commedia” e culminato con l’album che ha reso Tedua un rapper da record.

Il significato di “Beatrice” di Tedua e Annalisa

“Beatrice” completa il viaggio del rapper ispirato a quello di Dante. Per la canzone che come titolo porta il nome della donna amata da Dante il rapper genovese ha scelto un’altra cantante ligure, Annalisa, che canta con lui in una sorta di botta e risposta per tutto il testo della canzone.

Il testo di “Beatrice” racconta una relazione difficile e tormentata i cui protagonisti si trovano in una situazione di incertezza e confusione. All’inizio, ci sono domande che risuonano come un eco tra due persone che non sanno più cosa fare o dove andare con il loro rapporto: “Dove vai? Dove vuoi che vada, dai?”.

C’è poi anche una forte componente di rimpianto e nostalgia, il desiderio di tornare ai bei tempi passati, come quando si sono scambiati il primo bacio.

Il significato di Beatrice di Tedua con Annalisa è quindi una storia d’amore ormai giunta al capolinea con la consapevolezza di meritare di meglio.

Il testo di “Beatrice” di Tedua e Annalisa

Dove vai?

Dove vuoi che vada, dai?

Lo sai meglio di me

Sì, ma cosa vuoi che faccia?

Come mai?

Forse cambio strada, baby

Mi dai il peggio di te

Però non cambio faccia

Affacciata a quel balcone lasciami o lanciami il borsone

Ci stan guardando già troppe persone

Alle volte mi chiedo se crescerai

Mille volte, ma non impari mai

Dimmi cos’è che fai

Provo a risolvere questo disastro

Senza di me

Sto diventando pazzo

Io vorrei togliere la polvere dal nastro

E ritornare a quando ci siamo dati il primo bacio

Mi illuminavi

Ti portavo il sole, ma nel tuo cuore si è fatta notte

Sе chiudo gli occhi, chiudo il cielo

Però adesso non ti vеdo, quindi

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l’ultima

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio (Te lo auguro)

Magari qualche scemo che ti compra la borsa

Che poi ti fa le corna perché incontra una donna

Magari se lo sgami, dà la colpa a una sbronza

Magari tu lo ami, anche se provi vergogna

Ehi, baby, lo so che tu mi vedi (Come?)

Ancora l’epicentro dei tuoi brutti pensieri

Ma se sono fuggito, è perché temo l’abbandono

Al primo posto ho sempre messo l’amor proprio ed il lavoro, oh

Sono infantile? Sì, mi puoi capire? No

Non c’è che dire, beh, provo a sparire

Inutile far la parte di quella felice

Lei finge, Beatrice

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l’ultima

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio

Ma volevo sapere tu chi eri

Non hai mai ascoltato i miei pensieri

Ed ogni notte non dormo

Ancora sveglio alle quattro

Tu mi fai perdere il sonno

Anche se il cuore è in letargo

Forse in questa storia è meglio se

Lasciamo tutto così com’è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me, di meno (Cos’è rimasto?)

È troppo che mi sento una stupida (Troppo tempo)

E mi ripeto che sarà l’ultima (Ancora ci credi?)

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio (Ahahahah, dai)

