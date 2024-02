Ieri sera sono andati in scena i BAFTA Film Awards come preludio degli Oscar, attesi da tutti con ansia. La serata è stata presentata da David Tennant e si tratta degli Oscar dell’Industria Cinematografica Britannica. Sono diversi i nomi importanti del mondo del cinema che ieri erano presenti a questo importante evento che si è svolto presso la Royal Festival Hall del Southbrank Centre di Londra e non mancava davvero nessuno.

La moda è stata la vera protagonista e sul red carpet si è visto davvero di tutto, ma il buongusto e l’eleganza non sono mai mancati, come ogni evento degno di nota che si rispetti. La stella della serata è stata Dua Lipa che, ancora una volta, dimostra di essere una delle donne più alla moda e più belle di sempre con il suo charme: per questa occasione, la diva che è stata la protagonista del live action di Barbie, ha optato per un look rosso fuoco scelto per lei da Lorenzo Posocco, il suo fidato stylist. Una creazione di Valentino con un lungo strascico alle sue spalle: raffinata ed elegante, il suo abito l’ha resa una vera e propria dea. Medaglia d’argento per Florence Pugh che ha osato con un look black and white di Harris Reed per poter rendere omaggio al mondo della moda del Regno Unito ed ha optato per un corpetto metallico. Sembrava uscita direttamente dagli anni ’50, invece, Lily Collins con il suo look firmato Tamara Ralph: abito in velluto nero con maniche a sbuffo con un effetto floreale color chiaro e delle rose gioiello ad impreziosire la scollatura. A completare il tutto un’acconciatura tipica delle star del passato e lunghi orecchini. Infine, promossa anche Emma Stone con il suo abito da sera monospalla firmato Louis Vuitton color pesca: corpetto in pizzo e gonna semitrasparente sensuale. La Stone ha anche ottenuto il premio come migliore attrice per il film Povere Creature.

Florence Pugh Lily Collins Emma Stone

Passiamo ora ai look bocciati dei BAFTA Film Awards 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Non è piaciuto il look di Carey Mulligan che ha scelto un total black firmato Dior: elegante, inutile negarlo, con la gonna e lo strascico, ma un colore così scuro non si sposava bene con la sua carnagione chiara. Bocciata anche Naomi Campbell con un abito a cura di Chanel: mantella nera con annesso cappuccio che copre il suo nuovo look (un taglio a caschetto): troppo scuro, non ha convinto il pubblico. Infine bocciata anche Emma Corrin sia per il copricapo strano che ha scelto sia per il contrasto di colori del suo look firmato Miu Miu che proprio non ha convinto: top crop nero che lascia la pancia scoperta, una gonna blu con trasparenze e collant blu elettrico, per finire scarpe nere.

Carey Mulligan Naomi Campbell Emma Corrin

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi attori che hanno posato, anche loro, sul red carpet. Medaglia d’oro per Bradley Cooper, ma d’altronde per lui non esistono altre parole visto che, quasi sempre, la bellezza e l’eleganza convivono nella sua persona: uno smoking scuro di Louis Vuitton coperto da un lungo cappotto (d’ispirazione Marina Militare) a doppiopetto con bottoni a contrasto. Secondo posto per Paul Mescal che, come il collega, era l’eleganza fatta persona e non ha deluso scegliendo un completo nero elegante, ma spezzato da una camicia bianca sotto la giacca chiusa a doppiopetto. Ed infine promosso anche William d’Inghilterra che si è presentato sul red carpet da solo, senza la moglie Kate Middleton che si trova in convalescenza dopo un intervento all’addome: per lui un semplice smoking blu.

Bradley Cooper Paul Mescal William d’Inghilterra

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Il primo a non essere piaciuto al mondo virtuale è stato Colman Domingo: pantaloni a vita alta, un look scuro spezzato solo da una camicia bianca che non ha fatto impazzire e soprattutto non è piaciuta la decisione di sostituire la tipica cravatta con un fiocco. Ha osato Andrew Scott con uno smoking rosso sangue che, però, non è piaciuto e non è sembrata la scelta giusta per questo evento. Infine, terzo posto tra i bocciati per Robert Downey Jr con il suo completo grigio composto da una giacca con bottone chiuso che lascia intravedere una camicia nera e pantaloni in tinta.

Colman Domingo Andrew Scott Robert Downey

E tu hai seguito la serata dei BAFTA Film Awards 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!