Esce oggi, venerdì 12 aprile il nuovo singolo di Dua Lipa intitolato “Illusion”. Il brano è estratto dal nuovo album dal titolo “Radical Optmism” in uscita il prossimo 3 maggio.

Dopo il successo del singolo “Training Season”, pubblicato lo scorso 16 febbraio e che è entrato nelle top ten delle classifiche musicali di ben 8 paesi tra cui Russia, Belgio e Bulgaria, l’artista lancia il nuovo brano prodotto da Kevin Parker, su etichetta discografica Warner Music.

Il videoclip che accompagna l’uscita del nuovo singolo è stato diretto da Tanu Muiño a Barcellona.

Il significato di “Illusion” di Dua Lipa

Il testo della canzone parla della crescita personale ed emotiva che permette di prendere consapevolezza dei propri sentimenti e degli errori del passato così da riuscire a distinguere l’amore da una semplice illusione.

Proprio sul brano disponibile da oggi la cantante ha detto:

“Illusion era una canzone con la quale mi sentivo come se, dal punto di vista dei testi, avessi questo ottimismo radicale. Mi sono sentita molto forte nel momento in cui stavo scrivendo quella canzone, perché era come vedere oltre le str0nzate di qualcuno. E capirlo per quello che è e semplicemente intrattenerlo per il gusto di farlo, anche se vedi cosa sta succedendo”.

La traduzione di “Illusion” di Dua Lipa

So di aver fatto caso ad un segnale d’allarme

So di aver messo il mio amante su un piedistallo

Alla fine, quelle cose semplicemente non durano

Ed è tempo di togliermi gli occhiali rosa



Conosco già il tuo tipo, dicendomi le cose che mi piacciono

Cercando di renderti mio per sempre, portandomi in giro

Conosco già il tuo tipo, pensi di poter giocare le tue carte giuste

Non sai che potrei ballare tutta la notte?



Oh, cosa stai facendo?

Non sai chi pensi di confondere

Io sono tipo, “Oh, è divertente”

Pensi che mi lascerò ingannare da un’illusione

Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Io sono tipo, “Oh”

Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Ballo tutta la notte, ballo, ballo



C’era un tempo in cui quella roba avrebbe potuto funzionare

C’era un tempo in cui ho solo acceso un fiammifero e l’ho lasciato bruciare

Ora sono cresciuto, so cosa merito

Mi piace ancora ballare con le lezioni che ho già imparato



Conosco già il tuo tipo, dicendomi le cose che mi piacciono

Cercando di renderti mio per sempre, portandomi in giro

Conosco già il tuo tipo, pensi di poter giocare le tue carte giuste

Oh, cosa stai facendo?

Non sai chi pensi di confondere

Io sono tipo, “Oh, è divertente”

Pensi che mi lascerò ingannare da un’illusione



Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Io sono tipo, “Oh”

Ballo tutta la notte, ballo tutta la notte

Ballo tutta la notte, ballo, ballo



Illusione, mi piace davvero come ti muovi

Sì, voglio solo ballare con l’illusione

Sì, voglio solo ballare con

Sì, voglio solo ballare con

Potrei ballare tutta la notte

Oh, cosa stai facendo?

Non sai chi pensi di confondere

Io sono tipo, “Oh, è divertente”

Pensi che mi lascerò ingannare da un’illusione

Oh, cosa stai facendo?

Non sai chi pensi di confondere

Io sono tipo, “Oh, è divertente”

Pensi che mi lascerò ingannare da un’illusione

