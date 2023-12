Quest’estate è andato in scena il live action di Barbie. Dopo i dubbi iniziali, il film si è rivelato un successo a livello mondiale arrivando a raggiungere risultati ben oltre a quelli che ci si aspettava. È sufficiente pensare che ha sbancato al botteghino raggiungendo la cifra di 1 miliardo e 442 milioni di dollari.

D’altronde il live action di Barbie poteva contare su una regista eccezionale come Greta Gerwig, ma anche su un cast famoso a livello mondiale con Margot Robbie e Ryan Gosling. E poi, inutile negarlo, la bambola bionda è sempre stata iconica ed ha tenuto compagnia a tutti noi. E si sa, quando un film ha successo si inizia subito a pensare ad un possibile sequel o comunque a qualcosa che possa fruttare al meglio per rendere felice il pubblico. Nel caso di Barbie, un sequel sembra essere molto lontano in quanto sia Margot Robbie sia Greta Gerwig hanno chiuso la porta a questa possibilità: le possibili storie per andare avanti non mancherebbero, ma entrambe sono convinte che si finirebbe per snaturare una storia e si rischierebbe di portarla per le lunghe, annoiando il pubblico. Tuttavia non esistono solo sequel, ma nell’ultimo periodo abbiamo visto come stiano andando di moda anche gli spin off.

Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni di Ken e Barbie nel live action

Gli spin off, infatti, permettono di concentrarsi su un personaggio preciso che magari nel film o nella serie tv non ha avuto il giusto spazio e dedicarsi alla sua vita. Ed ovviamente, pensando al film di Barbie chi se non Ken potrebbe essere protagonista di uno spin off? D’altronde si tratta di un personaggio di spicco che è sempre stato al fianco della bambola bionda, anche quando ci giocavamo da bambine. Come se non bastasse, poi, Ryan Gosling ha vestito i panni di Ken in un modo unico facendo divertire e riflettere il pubblico. Durante un’intervista con la CBS, Greta Gerwig ha parlato di questa possibilità ed anche se non ha dato una diretta conferma, ha lasciato intendere che questo lavoro potrebbe vedere presto la luce. Queste le sue parole:

“Vedete su questo argomento la verità è che..beh immagino che dovremo aspettare e vedere cosa succedere”.

Rumors parlano di uno spin off su Ken già in fase di sviluppo in casa Warner Bros e le parole della regista di Barbie sembrano confermarlo. Inutile dirlo, il mondo dei social ha già iniziato con le supposizioni ed in molti sono convinti che l’annuncio ufficiale ci sarà durante la serata degli Oscar, il prossimo anno, dove Ryan Gosling è dato tra i favoriti per vincere nella categoria di miglior attore non protagonista. Sicuramente se dovesse diventare realtà, lo spin off su Ken vedrebbe protagonista lo stesso Ryan Gosling (pare abbia firmato un contratto già lo scorso luglio), ma ci si chiede se anche Margot Robbie ne prenderà parte. È vero che il protagonista principale sarà Ken, ma Barbie non può non essere nominata e presa in considerazione. I due attori, inoltre, stanno lavorando ora insieme anche ad Oceans, il prequel di Ocean’s Eleven, e si trovano davvero bene quindi pare scontato che la Robbie accetterà di tornare a vestire i panni di Barbie nello spin off.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe vedere Ryan Gosling protagonista dello spin off su Ken? Ti aspettiamo nei commenti!