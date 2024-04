Billie Eilish ha messo tutti i suoi follower negli amici stretti di Instagram. Da qualche giorno ormai non si parla d’altro! La cantante americana, per promuovere nuova musica, ha optato per una campagna promozionale davvero diversa dal solito.

Questo progetto ha coinvolto tutti i suoi followers, a cui è stato concesso l’accesso alle “storie verdi”. Al momento del lancio, Billie Eilish contava ben 110 milioni di seguaci. Ad oggi questo numero è cresciuto perché le persone, curiose di vedere tutte le storie caricate dalla cantante, hanno iniziato a seguirla.

I giorni seguenti i followers sono aumentati considerevolmente di altri 2 milioni di persone, per un totale di oltre 112 milioni. Arrivando a toccare e superare il traguardo dei 116 milioni per arrivare poi anche a 118 milioni di followers. Dunque, dall’inizio della campagna promozionale ad oggi, la cantante ha guadagnato ben 8 milioni di nuovi seguaci.

Oltre alla foto di un nuovo tatuaggio, gli utenti hanno visualizzato anche l’immagine a bassa risoluzione di una mano protesa verso un cielo stellato. Proprio l’ultima rappresentazione potrebbe rappresentare l’enigmatico annuncio di una novità discografica: Billie Eilish aveva infatti già accennato su Instagram all’arrivo di un terzo album in studio “masterizzato” nel mese di febbraio, del quale non sono tuttavia ancora noti né il titolo né la tracklist, e aveva modificato le immagini del profilo di tutti i suoi social media con uno sfondo neutro di colore blu.

Billie Eilish follower Instagram: l’entusiasmo dei fan

In molti si sono chiesti come la cantante abbia fatto a mettere ogni singolo suo follower negli amici più stretti? L’ipotesi più quotata al momento è quella che Billie Eilish inserisca negli amici stretti tutti coloro che iniziano a seguirla e rimuova chi toglie il follow. Un’altra possibilità è che lei abbia preso accordi con Instagram e sia tutto gestito dalla piattaforma stessa.

Quel che è certo è che dietro questa iniziativa c’è stato un enorme lavoro da parte del suo staff.

In attesa di novità su presunte nuove uscite musicali, i fan di Billie Eilish hanno espresso grande entusiasmo sui social per l’improvvisa e inaspettata amicizia con il loro idolo.

