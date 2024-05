Billie Eilish ha pubblicato il suo nuovo album “Hit Me Hard and Soft” che contiene anche il nuovo brano “Lunch”.

Questo è il terzo album in studio della giovane cantante americana, che ha incassato record di ascolti con i suoi precedenti lavori. E questo, dice, è il progetto più ambizioso e completo finora, che la rappresenta al massimo.

Il significato di “Lunch” di Billie Eilish

L’intero disco è molto autobiografico e questa canzone, in particolare, ha un significato importante per la cantante. Nel testo, infatti, Billie parla di una relazione sessuale e amorosa con una ragazza, pochi mesi fa infatti la cantante ha fatto coming out come donna lesbica, confermandosi un’icona per la comunità LGBTQ+.

Nel testo di “Lunch”, Billie Eilish descrive un’attrazione verso una ragazza che evolve da un desiderio fisico verso un sentimento autentico. Il significato della canzone si rifà all’esperienza sessuale con la persona con cui prova attrazione e il testo, molto esplicito, descrive l’essere elettrizzata dal gusto della ragazza e continua immaginando di poterla consumare come se fosse un pasto.

La traduzione di “Lunch” di Billie Eilish

Oh, mm-mm

Potrei mangiare quella ragazza a pranzo

Sì, lei danza sulla mia lingua

Ha il sapore di quella giusta

E non ne avrei mai abbastanza

Potrei comprarle così tante cose

È una voglia, non una cotta, eh

“Chiamami quando sei lì”

Ha detto, “Ti ho comprato qualcosa di raro

E l’ho lasciato sotto ‘Claire’”

Quindi ora, sta salendo le scale

Così, sto tirando su una sedia

E mi sto legando i capelli

Tesoro, penso che tu sia fatta per me

Qualcuno scriva la ricetta

Sto cercando di non esagerare

Sei così dolce

Ti preparo una doccia come vuoi tu

Vestiti sul bancone per te, provali

Se posso, ti aiuto a toglierli

Eh

Potrei mangiare quella ragazza a pranzo

Sì, lei danza sulla mia lingua

Ha il sapore di quella giusta

E non ne avrei mai abbastanza

Potrei comprarle così tante cose

È una voglia, non una cotta, eh

Oh, voglio solo farla godere, oh

Oh

Oh, oh

Oh

Sta facendo foto allo specchio

Oh mio Dio, la sua pelle è così chiara

Le dico, “Porta quello qui”

Hai bisogno di un posto? Mi offro volontario

Ora sta sorridendo da orecchio a orecchio

Lei è i fari, io sono il cervo

L’ho già detto prima, ma lo dirò di nuovo

Sono interessato a più che essere solo un amico

Non voglio romperlo, voglio solo piegarlo

Sai come piegare?

Potrei mangiare quella ragazza a pranzo

Lei danza sulla mia lingua

So che è solo un presentimento

Ma potrebbe essere quella giusta

Potrei

Mangiare quella ragazza a pranzo

Sì, lei

Ha il sapore di quella giusta

Potrei

Potrei

Mangiare quella ragazza a pranzo

Sì, lei

Sì, lei

Ha il sapore di quella giusta

E tu, hai già ascoltato “Lunch” di Billie Eilish? Lascia un commento!