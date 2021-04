Dopo aver annunciato il suo secondo album Happier Than Ever all’inizio di questa settimana, Billie Eilish ha deciso di accompagnare l’annuncio con un nuovo singolo dal titolo “Your Power“. Eilish ha auto coordinato la realizzazione del video della canzone, che, come tutta la sua musica, è stata scritta e prodotta dalla vincitrice del Grammy e da suo fratello Finneas.

Nella traccia intima, Eilish canta sopra un delicato riff di chitarra acustica. Nella canzone, parla delle dinamiche di potere nelle relazioni, specialmente quando un partner prende il controllo della relazione e si avvantaggia rispetto all’altro. “Cerca di non abusare del tuo potere”, avverte Billie. Il video mostra una telecamera che ingrandisce lentamente Eilish che è seduta da sola su una montagna. Mentre canta, un grande serpente si avvolge attorno a tutto il suo corpo.

Billie Eilish stretta da un serprente nel video di Your Power.

“Questa è una delle canzoni che preferisco tra quelle che ho scritto”, ha detto Eilish su Instagram. “Mi sento molto vulnerabile a pubblicarla con voi perché è una traccia molto vicina al mio cuore. Si tratta di molte situazioni diverse a cui tutti abbiamo assistito o vissuto. Spero che questo possa ispirare il cambiamento.”

Happier Than Ever uscirà il 30 luglio. L’annuncio dell’album di Eilish veniva completato dall’elenco con le 16 canzoni, la cover e una nota entusiasta per i suoi fan. “Questa è la cosa preferita che abbia mai creato e sono così eccitata e nervosa di farvela ascoltare”, ha scritto su Instagram. “Non posso nemmeno dirtelo. Non ho mai provato tanto amore per un progetto quanto per questo. Spero che tu senta quello che provo io.”

Il suo attesissimo seguito di When We All Fall Asleep, Where Do We Go del 2019 conterrà brani già pubblicati di recente come “My Future” e “Therefore I Am“. Entrambe le canzoni sono state pubblicate lo scorso anno al posto del lungo tour che aveva inizialmente pianificato di fare a sostegno del suo debutto nel 2019, e che ha cancellato a causa della pandemia di coronavirus. All’inizio di quest’anno, ha unito le forze con Rosalía nel brano “Lo Vas a Olvidar”.

La traduzione del testo di Your Power

(in aggiornamento)

Non cercare di abusare del tuo potere

lo so che non hai scelto di cambiare

lo so che non vorresti perdere il tuo potere

ma averlo è così strano

lei ha detto che eri un erore

hai giocato con il tuo ruolo

ma l’hai rovinata in un anno, non fare finta che sia stato difficile farlo

e giuri che non sapevi nulla

non mi stupisco che tu non abbia detto nulla

lei stava dormendo con i tuoi vestiti indossati

ma adesso lei deve andare a scuola

come ti sei permesso?

perché sei solo cattivo

se potessi tornare indietro

lo rifaresti ancora?

non cercare di abusare del tuo potere

lo so che non hai scelto di cambiare

magari non vorresti perdere del tempo

ma io so che averlo è strano

pensavo di essere speciale

mi hai fatto sentire come se fossi speciale

credevo di essere in colpa

tu sei il diavolo

hai perso il tuo fascino

credi di avere il controllo

ti piace farla sentire come in una prigione

e tu giuri che non sapevi nulla

hai detto che pensavi che lei fosse un angelo

come ti sei permesso?

perché che tu ti senti male

se ti uccidono

lo rifaresti?

non cercare di abusare del tuo potere

lo so che noi non abbiamo scelto di cambiare

magari non vorresti perdere il tuo potere

ma il potere non è un gioco

Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la

Il testo in lingua originale di Your Power

[Ritornello]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange

[Verso 1]

She said you were a hero

You played the part

But you ruined her in a year

Don’t act like it was hard

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

No wonder why you didn’t ask

She was sleepin’ in your clothes (In your clothes)

But now she’s got to get to class

[Pre-Ritornello]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad when they find out?

If you could take it all back

Would you?

[Ritornello]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange



[Verso 2]

I thought that I was special

You made me feel

Like it was my fault, you were the devil

Lost your appeal

Does it keep you in control? (In control)

For you to keep her in a cage?

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

You said you thought she was your age

[Pre-Ritornello]

How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad if it turns out

That they kill your contract?

Would you?

[Ritornello]

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But power isn’t pain

[Conclusione]

Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la