Billie Eilish pubblica il nuovo singolo “Therefore I am” e il video musicale ancora una volta diretto proprio da lei

A soli 18 anni ha già fatto la storia grazie al successo del suo album di debutto “When We Fall Asleep Where Do We Go?” ma Billie Eilish non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Costantemente al lavoro per regalare qualcosa di nuovo al pubblico, sfidandosi a sperimentare cose nuove.

Insieme all’inseparabile fratello Finneas, cantautore e produttore, la giovane ha pubblicato un nuovo singolo, “Therefore I am“, che va a seguire “My Future” rilasciato a luglio. I due hanno aperto la strada a un nuovo album, impegnandosi anche durante il lockdown a scrivere nuova musica, potenzialmente ispirata anche alle tematiche attuali, sociali e non.

Il nuovo singolo è stato descritto da Billie come “leggermente cattivo” e “difficile da interpretare“. Il testo sembra fare riferimento a tutte quelle persone -o a qualcuno in particolare- che la giovane non vuole avere vicino. Almeno pubblicamente. Si tratta di un attacco nei confronti di coloro che vorrebbero apparire accanto a lei per ottenere notorietà.

“Non voglio che la stampa associ il tuo nome con il mio

Siamo su linee diverse

Voglio essere abbastanza brava da non fargli riconoscere il mio bluff

Perché odio trovare

Articoli, articoli, articoli

Preferisco che tu rimanga irrilevante”

Estratto dal testo

Billie Eilish nel video di Therefore I Am

Pubblicato anche il video ufficiale, diretto ancora una volta dalla cantante. Andando incontro alle norme di sicurezza anti Covid ha pensato bene di non coinvolgere nessuno per questo video ma di girarlo all’interno di un centro commerciale completamente vuoto. Qui Billie si atteggia come se avesse la libertà di fare qualsiasi cosa: si gode cibo e bevande, salendo sui balconi e correndo spensierata.

Per la cantante “Therefore I Am” è il brano che sente più vicino a se stessa. “Se guardassi da una prospettiva esterna, da fan, sarei soddisfatta di questa canzone“, ha dichiarato. E voi? Avete già avuto modo di ascoltarla? Fatelo e lasciateci un commento a riguardo!

Traduzione del testo di Therefore I Am di Billie Eilish

[Ritornello]

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

[Verso 1]

Smettila, di che diavolo stai parlando?

Togli il mio bel nome dalla tua bocca

Non siamo uguali con o senza

Non parlare di me come se potessi sapere come sto

In cima al mondo ma il tuo non è reale

Il tuo mondo è ideale

[Pre-Ritornello]

Quindi vai a divertirti

Non potrebbe importarmene meno

E poi riportarli i miei saluti ma solo per sapere

[Ritornello]

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

[Verso 2]

Non voglio che la stampa associ il tuo nome con il mio

Siamo su linee diverse

Voglio essere abbastanza brava da non fargli riconoscere il mio bluff

Perché odio trovare

Articoli, articoli, articoli

Preferisco che tu rimanga irrilevante

Interviste, interviste, interviste

Quando dicono il tuo nome mi faccio vedere confusa

[Pre-Ritornello]

Ti sei divertito?

Non potrebbe importarmene meno

E poi riportarli i miei saluti ma solo per sapere

[Ritornello]

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

[Bridge]

Scusa

Non penso di aver captato il tuo nome

Scusa

Non penso di aver captato il tuo nome

[Ritornello]

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

Non sono tua amica o altro

Dannazione, tu pensi di essere l’uomo

Penso, dunque, di esserlo io

Testo di Therefore I Am di Billie Eilish

[Chorus]

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

[Verse 1]

Stop, what the hell are you talking about? Ha

Get my pretty name out of your mouth

We are not the same with or without

Don’t talk ‘bout me like how you might know how I feel

Top of the world, but your world isn’t real

Your world’s an ideal

[Pre-Chorus]

So go have fun

I really couldn’t care less

And you can give ‘em my best, but just know

[Chorus]

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am



[Verse 2]

I don’t want press to put your name next to mine

We’re on different lines, so I

Wanna be nice enough, they don’t call my bluff

‘Cause I hate to find

Articles, articles, articles

Rather you remain unremarkable

Interviews, interviews, interviews

When they say your name, I just act confused

[Pre-Chorus]

Did you have fun?

I really couldn’t care less

And you can give ‘em my best, but just know

[Chorus]

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

[Bridge]

I’m sorry

I don’t think I caught your name

I’m sorry

I don’t think I caught your name

[Chorus]

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am

I’m not your friend or anything

Damn, you think that you’re the man

I think, therefore, I am