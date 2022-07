Black Mirror: una delle serie più particolari e originali targata Netflix, la cui prima puntata è andata in onda il 4 dicembre 2011, sembra essere pronto per tornare a deliziare – ed anche a stupire – i suoi numerosissimi fan con una sesta stagione nuova di zecca, che è attualmente in produzione, nonostante non ci siano al momento informazioni più accurate e precise in merito ad una anche solo potenziale data di uscita.

Ma cosa sappiamo ad oggi di “Black Mirror 6”?

Innanzitutto il cast… dei primi tre episodi.

E non un cast qualunque, in quanto in esso compaiono nomi non da poco quali Aaron Paul (l’indimenticabile Jesse Pinkman di “Breaking bad“), Josh Hartnett (che abbiamo già conosciuto e amato in numerosi film di successo quali ad esempio “Pearl Harbor“, “Black Hack Down“, “La furia di un uomo“) e Kate Mara (sorella della più famosa Rooney).

Oltre al loro, compariranno nella serie anche Zazie Beetz, Danny Ramirez, Paapa Essiedu, Clara Rugaard e Anjana Vasan.

Per avere maggiori dati circa i nomi degli attori che faranno parte della sesta stagione della famosa black comedy dovremmo aspettare ancora un po’, in quanto ora come ora non sono ancora trapelate notizie ufficiali.

Sappiamo però inoltre che ogni episodio avrà una struttura “cinematica”: sarà ovvero da considerarsi a sè stante, come fosse un piccolo film con un inizio e una fine ben precisi, e non dunque la semplice puntata da collocare all’interno di un’opera seriale; un elemento, questo, che del resto aveva già caratterizzato le precedenti stagioni di “Black Mirror“.

Non vedete anche voi l’ora di rivedere “Black Mirror”? Cosa vi aspettate dalla sesta stagione? Vi piace il cast e la struttura degli episodi? Ditecelo nei commenti qui sotto.