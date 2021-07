Scarlett Johansson, attrice di New York, classe 1984 è, da sempre, molto amata dal pubblico grazie alla sua bellezza, ma soprattutto grazie al suo talento ed alla sua professionalità. Una carriera costellata da successi tra cui l’ultimo che l’ha vista protagonista del film Black Widow della Disney.

Un grande successo anticipato da eventi in giro per tutto il mondo. D’altronde si sa che la prassi è così: quando esce un nuovo film il cast e gli autori vanno in giro per pubblicizzarlo, per rispondere alle domande e per farlo conoscere meglio. Proprio in occasione di questi eventi, l’attenzione del pubblico è stata attirata da una mancanza, quella di Scarlett Johansson. L’attrice non ha preso parte agli eventi ed agli incontri stampa dedicati all’arrivo di Black Widow. Cosa è successo? Rumors parlavano di problemi con alcuni colleghi o con la produzione, ma in realtà niente di tutto ciò. L’attrice di New York era un’assente giustificata poiché è in attesa del suo secondo figlio.

Scarlett Johansson

La notizia è stata resa nota solo oggi da Page Six, la pagina di gossip del New York Post, e tutto è diventato più chiaro. Una cicogna in arrivo per l’attrice ed il marito Colin Jost, autore del Saturday Night Live. Per la coppia, convolata a nozze lo scorso anno, si tratta del primo figlio, mentre per la bella Scarlett è il secondo poiché è già mamma della piccola Rose Dorothy, nata sei anni fa dal matrimonio con Romain Dauriac. E le sorprese non finiscono qui. A quanto pare, infatti, la gravidanza di Scarlett Johansson sarebbe già in stato avanzato e, per questo motivo, la donna ha preferito rimanere a riposo. D’altronde è sempre stata molto riservata ed anche questo lieto evento preferisce viverlo lontano dalla luce dei riflettori.

E tu hai visto Black Widow? Cosa pensavi dell’assenza di Scarlett Johansson dagli eventi stampa? Ti aspettiamo nei commenti!