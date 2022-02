Blanco è un cantautore di Calvagese della Riviera classe 2003. Nonostante la giovane età, è già un volto noto nel panorama della musica italiana ed internazionale grazie, soprattutto, ai successi La canzone nostra e Mi fai impazzire. Anche se la vera consacrazione l’ha raggiunta pochi giorni fa, dopo la vittoria al Festival di Sanremo sulle note di Brividi al fianco di Mahmood, canzone che ha fatto breccia nel cuore di tutti e che ha permesso a Blanco di trionfare, a soli 18 anni, sul palco dell’Ariston.

Da quel momento Blanco vive un turbinio di emozioni. Era già molto amato dai suoi fan, ma ora ha conquistato il cuore di tutti grazie al suo talento ed alla sua dolcezza. Ora sono tutti pronti a seguirlo nella sua vita professionale e lui non vuole certo deluderli così è già al lavoro per nuove canzoni, ma soprattutto per il suo tour. Alcune date primaverili erano già state rese note e sono tutte sold out anche se hanno dovuto subire delle modifiche per permettere al cantante di partecipare all’Eurovision Song Contest con, ovviamente, i biglietti che resteranno validi. Ma sono state aggiunte anche le date estive che porteranno il ragazzo in giro per l’Italia pronto a far cantare ai suoi fan i suoi successi e per tornare ad un minimo di normalità.

Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo

03\04 aprile – Padova

06\07 aprile – Milano

10\11 aprile – Roma

13\14 aprile – Torino

04\05 maggio – Firenze

19 maggio – Napoli

22\23 maggio – Bologna

27\28 maggio – Brescia

18 giugno – Locarno (Svizzera)

24 giugno – Genova

07 luglio – Alba (Cuneo)

17 luglio – L’Aquila

21 luglio – Lucca

23 luglio – Servigliano

28 luglio – Roma

30 luglio – Catania

03 agosto – Matera

04 agosto – Gallipoli

06 agosto – Cattolica

17 settembre – Milano

E tu prenderai parte ad una delle date del Blu Celeste Tour? Sei un fan di Blanco? Ti aspettiamo nei commenti!