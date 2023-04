Sono conosciuti come bnkr44 e rappresentano un collettivo di artisti formatosi in quel di Empoli nel 2019; il nome deriva dal luogo in cui in principio i membri si riunivano: il Bnkr.

Oltre a due progetti discografici, il primo intitolato “44.deluxe” e pubblicato poco dopo la loro formazione, il secondo chiamato “Farsi male a noi va bene” e rilasciato nel 2021, i bnkr44 hanno anche partecipato al Festival di Sanremo 2023 durante la serata dei duetti, a fianco del cantante in gara Sethu.

Da oggi, venerdì 28 aprile 2023, è invece disponibile all’ascolto una nuova canzone appartenente al loro ultimo progetto in lavorazione, “Fuoristrada“: si intitolata “SPECCHIO” e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato e il testo.

Significato di “SPECCHIO”

Questa canzone esprime un intenso senso di smarrimento, quello provato quando non ci si riconosce più e ci si trova spaesati persino all’interno del proprio stesso corpo.

Testo della canzone

[Ritornello: Erin, Fares]

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono (Yeah)

[Strofa 1: Fares]

Cammino sulle mani, abbiamo scritto un sogno

Ho cambiato i miei piani, invertito il giro del mondo

Il giorno passa più veloce

E mi alzo senza più dolore

Medaglie di bronzo appese nella camera

Di un ragazzo solo che a aprirsi non imparerà mai

E disegnavo a caso, ma non parlavo a tavola

[Pre-Ritornello: Piccolo]

Non so dirti

Non so dirti che

[Ritornello: Erin]

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono

[Strofa 2: Piccolo]

Sai non mi sento da un po’

Me stesso, però ho un gemello diverso cattivo

Chiuso nello specchio che ho

Distrutto per non ascoltarlo mai più e

Non esiste un inizio, una fine

Una morte, una vita, un senso e viceversa

Ora hai una casa e poi l’hai persa

Quando hai una casa e non ne hai una caso

Una bella storia, una brutta strada, ah, ah, ah

Quando hai il cuore in gola e la vita in mano, ma, ah, ah

[Pre-Ritornello: Piccolo]

Non so dirti

Non so dirti che

[Ritornello: Erin]

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono

[Strofa 3: Faster]

Tu vuoi tutto, poi lo lasci cadere

Pensare è così stupido, non farti vedere

Siamo poli opposti come sabbia e neve

E sogni stroncati dalla realtà

[Ritornello: Erin]

Uh, vedo tutto all’inverso

Giù in uno specchio mi perdo

Oggi mi sento diverso

Ma non so più chi sono.

