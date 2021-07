Bob Odenkirk è stato trasportato urgentemente in ospedale dopo essersi sentito improvvisamente male sul set di Better Call Saul. Non sono ancora note le cause del malore, ma sembra che l’attore stia ancora ricevendo le cure necessarie. La notizia ha colto di sorpresa tutti i fan di Bob, che interpreta uno dei personaggi più amati e riusciti di sempre.

Bob Odenkirk era impegnato nelle riprese della sesta ed ultima stagione della serie spin-off di Breaking Bad, il cui set si trova al momento in New Mexico, quando si è improvvisamente sentito male. Tutta la troupe presente è accorsa in suo aiuto, ma è stato necessario chiamare un’ambulanza per portare l’attore cinquantottenne in ospedale, dove si trova attualmente. Purtroppo non ci sono ancora ulteriori dettagli sulle sue condizioni e su cosa possa aver portato l’uomo a sentirsi male.

Odenkirk è uno dei personaggi sicuramente più amati di Breaking Bad e per il ruolo di Saul Goodman è stato nominato quattro volte agli Emmy. Proprio per il grande appeal di questo personaggio l’AMC aveva dato vita a Better Call Saul, serie che ripercorre proprio il passato dell’avvocato senza scrupoli Goodman, al secolo James McGill, straordinariamente interpretato da Odenkirk. L’attore ha inoltre recentemente recitato nel film action Nobody, in cui interpreta un uomo apparentemente mite e dalla vita monotona.

Dopo aver appreso la notizia che Bob Odenkirk è in ospedale, i fan – e non solo – attendono buone notizie: e a noi non resta che fare il tifo da lontano!