Sulla scia del successo riscontrato da “Heaven“, il gruppo salentino dei Boomdabash torna a deliziarci con un nuovo brano orecchiabile e riflessivo che rispecchia in piena il loro stile caratteristico: stiamo parlando di “L’unica cosa che vuoi“.

Questa canzone, scritta in collaborazione con il cantante Olly e con il produttore italo-francese JVLI, è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da ieri, venerdì 7 aprile 2023.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e il testo di “L’unica cosa che vuoi“.

Significato di “L’unica cosa che vuoi”

Come affermato dai stessi Boomdabash in merito al significato del loro nuovo brano:

“L’unica cosa che vuoi è una canzone d’amore, che parla della voglia di abbandonarsi senza alcun limite o freno ai sentimenti, lasciandosi completamente travolgere da essi. Nel brano viene decostruito lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non si fa dominare dalle proprie emozioni per non apparire debole, raccontando di un uomo che al contrario chiede disperatamente di essere amato”.

Testo della canzone

Passerò un’estate diversa da quella di un anno fa

Resterò nelle foto che ricordano i momenti distratti

Ma prima su quelle scale ci sentivano tutti

Ora c’è un silenzio che fa tremare i muri

Ho ancora il biglietto di quel cinema in tasca

Fuggire dal mondo ormai nemmeno ci basta

Se vuoi te li spiego che effetto mi fa

Trovarti per caso davanti i negozi o dentro i soliti bar

Vuoi la verità?

Basta guardarmi una volta negli occhi

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te

Tu sei l’unica cosa per me

Io ti aspetterei sempre

Qua con le braccia aperte

Quante parole perse nell’aria

Mandami un bacio se ti capita (Boomdabash)

Ma lo sai che quando ti vedo il cielo

Da nero diventa più sereno, sì, mi rassereno

Poi penso a me e non vedo niente di buono

Non vedo niente di meno che un uomo sincero

E ti spiego, che effetto mi fa

Trovarti per caso davanti i negozi o dentro i soliti bar

Vuoi la verità?

Basta guardarmi una volta negli occhi

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te

E prenderei soltanto il buono di noi

Farei a pugni col mondo e poi urlare il tuo nome nel traffico

Dolce come l’arsenico

Per ogni tua foto venuta mossa

Amami fino a spaccarmi le ossa

Guardami come se

Fossi l’unica cosa che vuoi

Per te forse perderei qualsiasi cosa

Prenderei a calci ogni muro, ogni porta

Guardami come se

Fossi l’unica cosa per te.

–

Cosa ci dite di questa canzone? Fatecelo sapere nei commenti!