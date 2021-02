Dopo aver anticipato che la seconda stagione di Bridgerton si focalizzerà maggiormente sul personaggio di Anthony (Jonathan Bailey), la produzione ha finalmente dato un volto e un nome a quello che sarà il suo interesse amoroso: sarà infatti Simone Ashley ad interpretare Kate in Bridgerton 2, le cui vicende sono al centro del secondo romanzo di Julia Quinn, da cui la serie è tratta.

Simone Ashley è un volto già noto al pubblico, ha infatti interpretato Olivia in Sex Education: indimenticabile la scena “that’s my vagina!“, che è ormai diventato un momento iconico di tutta la serie.

In Bridgerton 2 Simone Ashley sarà Kate, una giovane donna brillante e indipendente, che si trasferisce in città e avrà a che fare con gli eventi mondandi della nuova società di cui fa parte. Il suo personaggio è stato leggermente modificato rispetto a quello originale del libro della Quinn: si chiamerà infatti Kate Sharma e non Sheffield.

L’attrice di Sex Education sarà Kate in Bridgerton 2

Quello che sappiamo con certezza è che il più grande dei fratelli Bridgerton cercherà di conquistare la nuova arrivata Kate, ma l’impresa sarà resa molto difficile dal carattere della ragazza, estremamente intelligente e che mal sopporta l’arroganza e la stupidità, di cui Anthony sembra essere invece ben equipaggiato.

Intanto in rete – e su Twitter in particolare – i fan si stanno scatenando e come sempre si dividono tra gli entusiasti e quelli che avevano già puntato le loro aspettative su altre attrici. I libri da cui la serie è tratta, hanno infatti avuto un grande successo di pubblico e molti fan conoscono già gli avvenimenti che verranno messi in scena in Bridgerton 2.

E tu cosa ne pensi? Sei contento/a che sarà Simone Ashley a interpretare Kate in Bridgerton 2 o preferivi qualche altra attrice? Faccelo sapere nei commenti!