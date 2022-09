Bridgerton è una serie tv statunitense prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020. All’attivo ha due stagioni, ma la terza e la quarta sono già state annunciate e pronte per essere prodotte. Questo succede solo quando un titolo attira il pubblico e per Bridgerton è stato proprio così. D’altronde si sa che quando una serie tv piace, la piattaforma di streaming fa il possibile per puntare su di essa, a maggior ragione al giorno d’oggi che la concorrenza è molto forte.

Infatti, si pensava che dopo l’addio del duca di Hastings, che aveva reso avvincente la prima stagione, il secondo capitolo sarebbe stato un flop. Ed invece Bridgerton 2 con la storia d’amore tra Anthony Bridgerton e la sua Kate ha conquistato tutti tanto che è riuscito a conquistare il primo posto tra le serie tv più viste in lingua inglese su Netflix. Come sappiamo la serie tv si basa sulla saga dei romanzi di Julia Quinn ed, a discapito di quanto si era pensato, nella terza stagione i protagonisti non saranno più Anthony e Kate che verranno rilegati a ruoli secondari proprio come è successo alla sorella Daphne dando spazio, invece, a Colin ed a Penelope. E Bridgerton 3 porterà con sé anche il tanto atteso spin off Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Proprio questi due titoli sono stati al centro dell’evento mondiale TUDUM di Netflix dove era presente Lady Whistledown (l’attrice Nicola Coughlan) insieme a Colin ed Eloise Bridgerton (l’attore Luke Newton e l’attrice Claudia Jesse). Lady Whistledown ha rivelato che il primo episodio di Bridgerton 3 avrà come titolo Fuori dall’Ombra ed ha letto uno dei suoi tipici annunci:

“Miei carissimi lettori. Siamo stati separati per troppo tempo. Finalmente, l’alta società di Londra ha fatto il suo ritorno, e lo stesso vale per questa autrice. Con l’inizio della stagione tutti si chiedono, ovviamente, quale nuova debuttante risplenderà di più? Le giovani di quest’anno sembra davvero abbaglianti. Sfortunatamente, non tutte saranno considerate”.

India Ria Amarteifio nei panni della Regina Charlotte

Spazio anche per lo spin off con Netflix che ha reso pubblico il primo scatto di India Ria Amarteifio nei panni della giovane Regina Charlotte. Come sappiamo, infatti, questo spin off seguirà l’ascesa al potere della regina e ci racconterà di come il suo matrimonio con il re Giorgio abbia dato vita ad un cambiamento sociale arrivando poi nel mondo dove vivono i personaggi di Bridgerton. Spazio anche nel cast a Golda Rosheuvel nei panni della Regina Charlotte e ad Adjoa Andoh in quelli di Lady Danbury, mentre il Re Giorgio sarà interpretato dall’attore Corey Mylchreest. Le novità sono state commentate come entusiasmo dai fan della serie tv che non vedono l’ora di poter vedere il tutto sul piccolo schermo con la certezza che ci saranno tanti momenti in grado di catturare la loro attenzione. Inutile dirlo, c’è grande attesa soprattutto per lo spin off poiché ci permetterà di capire al meglio il mondo antecedente a Bridgerton, un mondo in grado di affascinare i telespettatori.

