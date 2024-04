Il periodo che stiamo vivendo è quello in cui i titoli del passato tornano ad essere protagonisti anche nel presente. No, questa volta, però, non parliamo dei reboot che permettono ai titoli amati del passato di tornare in auge, ma in una nuova veste con una trama aggiornata ai nostri giorni ed un nuovo cast.

In questo caso, invece, parliamo proprio di sequel di film usciti diversi anni fa. Un esempio tra tutti è quello di Quel Pazzo Venerdì che ha aperto le danze, pronto a tornare sul piccolo schermo dopo 20 anni dal primo capitolo e sempre con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis come protagoniste. Ma non solo. Alzi la mano chi, negli ultimi anni, non ha visto almeno una volta nella sua vita almeno uno dei capitoli de Il diario di Bridget Jones. Il film ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2001 diventando subito un grande successo. Ci racconta la storia di Bridget che, superati i 30 anni, decide di dare una svolta alla sua vita dopo essere sempre stata sfortunata in amore e sul lavoro.

Nei tre capitoli della saga abbiamo imparato a conoscerla, ci siamo affezionati al suo personaggio e spesso, soprattutto l’universo femminile, si è ritrovato in lei. Abbiamo gioito con lei quando, finalmente, è diventata mamma nell’ultimo film Bridget Jones Baby uscito nel 2016. Da quel momento, però, non si è più andati avanti e non sappiamo come sia proseguita la vita di Bridget Jones insieme al figlio avuto da Mark Darcy. Adesso arrivano finalmente delle buone notizie che ci confermano come Bridget Jones sia pronta per tornare. Inutile dirlo, questa notizia ha reso molto felici tutti i suoi fan.

Renée Zellweger ed Hugh Grant in Bridget Jones

Renée Zellweger, infatti, è pronta per tornare a vestire i panni di Bridget Jones e, nel frattempo, arrivano già le prime novità su questo sequel tanto atteso. Il titolo sarà Bridget Jones: Mad About the Boy e sarà, ovviamente, tratto dall’omonimo libro di Helen Fielding uscito nel 2013. Basandoci sul libro, quindi, sappiamo più o meno cosa aspettarci. Troveremo una Bridget Jones sui 50 anni che dovrà vedersela con il mondo moderno, con i suoi ostacoli e le sue difficoltà. Pare, infatti, che sia rimasta vedova e madre di un bambino e che, per questo motivo, si lascia andare ad una torbida relazione con un toy boy, Roxter, un muscoloso trentenne famoso nel mondo virtuale.

Le novità riguardano anche il cast di Bridget Jones 4 che, come anticipato, vedrà ovviamente il ritorno di Renée Zellweger e non poteva essere altrimenti. Ma anche Hugh Grant tornerà ad essere Daniel Cleaver (ricordiamo che all’inizio del terzo capitolo si pensava fosse morto) ed Emma Thompson sarà la dottoressa Rawling. Ci saranno anche delle new entry come Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor. Il regista, invece, sarà Michael Morris. Arrivati a questo punto, però, una domanda sorge spontanea, ovvero quando farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il sequel di Bridget Jones? È presto detto visto che la data di uscita è già stata resa nota e sarà il giorno di San Valentino del prossimo anno. A breve inizieranno le riprese a Londra e poi Bridget Jones sarà pronta per tornare a farci compagnia.

E tu sei un fan della saga di Bridget Jones? Sei contento dell’arrivo di un sequel? Ti aspettiamo nei commenti!