Quel Pazzo Venerdì è un film che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 6 agosto 2003 e che vede protagoniste le attrici Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nei panni, rispettivamente, di Anna Coleman e della mamma Tess.

Le due vivono momenti difficili e di tensione, soprattutto in quanto Anna è un’adolescente che non trova appoggio da parte della mamma (che tende sempre a minimizzare i problemi della figlia) che, a sua volta, è pronta a sposarsi dopo la morte del marito. Tuttavia, tutto cambia quando si trovano ad una cena al ristorante cinese: mangiando due biscotti della fortuna cambieranno per sempre le loro vite ed il loro destino. Un film che quasi a tutti è capitato di vederlo almeno una volta nella vita proprio perché non stanca ed ancora oggi, a distanza di vent’anni, ci regala risate, ma anche momenti di riflessione. Per questo i fan erano molto felici quando è uscita la notizia che la Disney era al lavoro su un sequel.

Nell’ultimo periodo vanno molto di moda i reboot, ovvero i titoli del passato che tornano in auge per la felicità dei nostalgici e che, al tempo stesso, vengono conosciuti anche dalle nuove generazioni. I reboot, però, hanno un cast del tutto nuovo rispetto all’originario e questo spesso non piace. Nel caso di Quel Pazzo Venerdì, invece, sono tutti felici perché ritroveranno le protagoniste del film che sono, ovviamente, cresciute e maturate in questi 20 anni. Per il momento sappiamo che Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis si sono già incontrate come testimonia uno scatto postato sui loro social network solo pochi mesi fa e che dopo lo sciopero del mondo degli attori e dei produttori di Hollywood erano pronte per tornare sul set.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan vent’anni dopo Quel pazzo venerdì

Nel frattempo, è stata resa nota la trama di Quel Pazzo Venerdì 2 che porterà con sé molte novità e sorprese. Troviamo Anna che ora è una madre single mentre vive la sua storia d’amore con Eric Davis, un ristoratore del Regno Unito. I due hanno due figlie, Harper e Lily di 14 anni, avute da precedenti relazioni. Le due ragazze, però, non vanno molto d’accordo nonostante presto faranno parte della stessa famiglia e lo scambio le interesserà. Stando a quanto riporta Entertainment Weekly, infatti, ci saranno ben quattro corpi pronti a scambiarsi in questo sequel.

Le riprese inizieranno questa estate a Los Angeles e nel frattempo si è ancora alla ricerca del personaggio perfetto che possa vestire i panni di Harper, ovvero la figlia quattordicenne di Anna. I casting sono stati aperti proprio in questi giorni e la ragazza viene descritta come un maschiaccio con un acuto senso dell’umorismo che, però, non accetta che la mamma, single da tempo, sia ora pronta per sposarsi. Sappiamo che la regista di Quel Pazzo Venerdì 2 sarò Nisha Ganatra (già a capo degli episodi di Ecco a voi i Chippendales). Mentre Andrew Gunn (colui che ha prodotto il film nel 2003) sarà il produttore anche questa volta al fianco di Kristin Burr. Ann Marie Sanderlin, invece, sarà la produttrice esecutiva.

E tu hai mai visto Quel Pazzo Venerdì? Cosa ti aspetti dal sequel in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!